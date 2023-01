Zamperini: "in Regione mi prenderò cura del benessere degli animali"

Sosterrà il progetto del parco canile e coloro che si occupano del benessere animale

Dopo aver incontrato alcuni cittadini ed associazioni che difendono il benessere degli animali, in particolare il movimento di opinione “Noi per Lecco”, interviene Giacomo Zamperini, Capogruppo in Consiglio Comunale a Lecco e candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio con Fratelli d’Italia.

«Sto incontrando molte associazioni del territorio per ascoltarle e raccogliere istanze e proposte da portare in Regione. Lavoreremo per sostenere il progetto di un parco canile sul territorio della Provincia di Lecco, una struttura fondamentale che manca da troppo tempo, un servizio necessario per tutti coloro che amano gli animali d’affezione- così Giacomo Zamperini, Capogruppo in Consiglio Comunale a Lecco e Dirigente Regionale di Fratelli d’Italia – ringrazio Ezio Venturini e Francesca Goretti, rispettivamente presidente e vice di "Noi per Lecco ", e tutte le persone che con loro da anni si battono per il benessere degli animali sul nostro territorio, volontari senza i quali sarebbe impossibile, per esempio, portare avanti le campagne di sterilizzazione dei felini.

Credo – spiega Zamperini – che Regione Lombardia possa fare molto su questo tema, aiutando per esempio i Comuni a dare risposte efficaci a un'esigenza molto sentita. Con il “Parco Canile”, i nostri amici a quattro zampe troverebbero uno spazio accogliente, si contrasterebbe anche il triste fenomeno dell’abbandono degli animali, specialmente prima delle vacanze estive. OItre a un luogo di accoglienza potrà essere anche un'area di incontro e di sensibilizzazione, uno spazio importante per svolgere attività educative, per esempio con le scuole, facendo momenti di zooantropologia didattica.

Si tratta di un progetto che prevede giardini, orti, aree verdi dove si attueranno attività di relazione con il proprio animale d’affezione come la ludoteca, l’area mobility, il campo per la socializzazione, l’area puppy party, i percorsi “cino-vita”. Anche un luogo dove svolgere attività sociali rivolgendosi ai più fragili, come la pet therapy con anziani e diversamente abili, ed ovviamente dove poter affidare il proprio animale in momenti di necessità.

Zamperini fornisce dei numeri a sostegno del progetto: “Nel canile di Erba, il più vicino alla nostra città, prima del Covid le presenze giornaliere erano fra le 30 e le 35, ora si sono abbassate a 12. Resta però alta l'esigenza di strutture adeguate e pensate con logiche nuove. A Lecco, poi, serve un’oasi felina, un “gattile” per prendersi cura degli animali più fragili o abbandonati, pur mantenendo mantenendo operative le 86 vecchie colonie feline. Attendiamo di vedere se il progetto promesso di Villa Guzzi si concretizzerà. In ogni caso, sul tema degli animali di compagnia e di affezione si può e si deve fare molto di più, sono una parte importante di molte famiglie lecchesi e lombarde. Credo, infine, che il tema della sepoltura degli animali vada affrontato seriamente nei regolamenti cimiteriali dei comuni, con concretezza e buonsenso. Se sarò eletto in Regione sarà mia cura fare in modo che ci sia maggiore attenzione per queste esigenze”.»

«Finalmente c’è un politico sul territorio che si interessa al tema del benessere animale ed ascolta le associazioni ed i cittadini- chiosa Ezio Venturini, presidente di “Noi per Lecco” - Questo è un progetto che potrà divenire realtà soltanto che il nostro Giacomo Zamperini sarà eletto in Regione Lombardia, noi faremo la nostra parte affichè lui possa dopo fare la sua.»