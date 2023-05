Zamperini (FdI): occorre monitorare la diffusione di lupi ed orsi in Lombardia

Solidarietà a Raffaele, pastore attaccato nel comasco

Il 22 maggio, mentre si trovava all’Alpe di Ossuccio, Comune di Tramezzina (CO), il pastore Raffaele Castellazzi sarebbe stato attaccato da tre lupi. Sono circa 3300 gli esemplari di lupo in Italia di cui circa 950 nel territorio alpino, fonte Coldiretti. Sull'argomento interviene il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini, Presidente della Commissione Montagna.

«Esprimo a nome di tutta la Commissione Montagna di Regione Lombardia, della quale sono presidente, la nostra solidarietà e vicinanza al pastore Raffaele Castellazzi, il quale il 22 maggio avrebbe subito un attacco da parte di tre lupi all’Alpe di Ossuccio. Questo attacco testimonia la necessità di tenere monitorata la situazione di diffusione dei grandi carnivori. Senza creare inutili allarmismi bisogna intervenire sul tema prima che sia troppo tardi, da una parte, tutelando la biodiversità ed il benessere animale, dall’altra, garantendo ai lombardi che vivono e lavorano nei territori montani di poterlo continuare a fare in totale sicurezza. La situazione della fauna selvatica nelle province di Lecco e Como è, come giustamente osservato dalla Coldiretti, un tema di attualità che richiede un intervento non più rimandabile. La presenza del lupo, ad esempio, è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni.»

Della Situazione ho voluto informare l'Assessore Regionale con delega alla biodiversità, Gianluca Comazzi, e il Parlamentare Europeo Pietro Fiocchi - conclude Zamperini