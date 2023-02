Zamperini (FdI) forte legame tra Lecco e le aziende agricole della Brianza

Interviene Giacomo Zamperini, Capogruppo in Consiglio Comunale a Lecco e candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio con Fratelli d’Italia. A seguito degli incontri con il parlamentare bergamasco Andrea Tremaglia e Giangiacomo Calovini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Affari Esteri, in visita alle realtà produttive agricole del territorio.

Il deputato di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini, a fianco di Giacomo Zamperini, candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, per il consiglio della Regione Lombardia, ha visitato alcune realtà agricole che rappresentano l’eccellenza del territorio lombardo per la promozione del Made in Italy.

Accompagnati dai sindaci della Brianza come Montevecchia e Sirtori, da altri amministratori e militanti del partito di Giorgia Meloni, Zamperini e Calovini hanno incontrato gli imprenditori agricoli, che in un difficile momento per l’economia, dimostrano sempre il loro attaccamento alle proprie attività ed a tutto il lavoro che ne consegue, mostrando il lato migliore, ovvero la tipica laboriosità di queste zone.

“È davvero un piacere visitare queste zone – spiega l’Onorevole Calovini -, conoscere persone che dedicano la loro vita alla crescita di questo settore, profondendo tutta la loro passione. Il mio lavoro da deputato in Commissione Affari Esteri è quello di promuovere le eccellenze del nostro Paese ed è proprio l’agricoltura lombarda a rappresentarne sicuramente un esempio di cui essere orgogliosi in ogni angolo del mondo”.

“La Regione Lombardia – interviene il capogruppo del Comune di Lecco e candidato alle regionali Zamperini - da sempre è un Ente Pubbilco che ha prestato molta attenzione nei confronti degli agricoltori lombardi ed in particolare alle nostre zone, dimostrandolo con atti concreti. Purtroppo la siccità degli ultimi mesi ed ulteriori nuove insidiose minacce fanno sì che dovremo urgentemente adoperarci ancora di più, affinchè queste realtà territoriali non debbano affrontare momenti e situazioni ancora ancora più difficili ed angustianti”.

“Siamo convinti – chiosa Zamperini - che l’eccesso di burocrazia legato al sistema “parco”, l’etichettatura del nostro vino come “pericoloso”, al pari delle sigarette, la carne sintetica o la farina di insetti non siano gli esempi migliori da seguire per il rilancio di questo settore, ma anzi si tratta di una minaccia che sarà nostro compito contrastare, in quanto non dobbiamo, in alcun modo, rinunciare alla qualità e la tipicità dei prodotti del nostro territorio”.

Alla chiusura della campagna elettorale, molto partecipata, del candidato di Fratelli d’Italia a Lecco è intervenuto, oltre al parlamentare europeo Pietro Fiocchi, anche l’on. Andrea Tremaglia che dichiara: “dare la preferenza nel voto a Zamperini significa rappresentare al meglio il territorio della Provincia di Lecco. Lo conosco da anni, lo apprezzo e lo stimo per la sua coerenza e l’attività politica, sempre dalla stessa parte.”