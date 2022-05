Welfare nasce in Lombardia il Comitato di indirizzo cure primarie

Predisporrà annualmente le linee guida della presa in carico dei malati cronici

La Regione Lombardia, con una delibera approvata dalla Giunta su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, ha costituito il 'Comitato di indirizzo per le cure primarie' che avrà il compito di predisporre annualmente le linee guida relative alla presa in carico dei pazienti affetti da malattie croniche, oltre alla programmazione della formazione dei Medici di Medicina Generale e degli infermieri di famiglia e comunità.

Il Comitato è composto da professionisti della medicina territoriale, con comprovata esperienza nel dipartimento di cure primarie e nell'associazionismo dei Medici di Medicina Generale, nel rispetto della rappresentanza territoriale delle varie ATS. È prevista anche la presenza di dirigenti interni alla Direzione Generale Welfare, con funzioni di coordinamento.

Di seguito l'elenco completo dei professionisti sanitari esterni.

Giovanni Gozio, MMG ATS BRESCIA

Ivan Carrara, MMG ATS BERGAMO

Nicola Bastiani, MMG ATS BRESCIA

Alessandro Rubino, MMG ATS PAVIA

Federica Mura, MMG ATS VALPADANA

Davide Fabbrica, MMG ATS BRIANZA

Giovanna Scienza, MMG ATS INSUBRIA

Elisa Paganini, MMG ATS MILANO

Paola Strada, MMG ATS MONTAGNA

Sergio De Giacomi, MMG ATS MONTAGNA

Aurelio Filippini, INFERMIERE ATS INSUBRIA

Barbara Magiacavalli, INFERMIERE ATS PAVIA

Angelo Chiappa, MMG ATS MILANO

Maria Grazia Manfredi, MMG ATS MILANO

Claudio Cogliati, PEDIATRA ATS MILANO

Monica De Angelis, PEDIATRA ATS MILANO

Rinaldo Missaglia, PEDIATRA ATS MILANO

Gaetano Lops, MMG ATS MILANO

Erika Conforti. MMG ATS MILANO

Due i componenti interni alla UO Rete territoriale della DG Welfare: Rosetta Gagliardo e Galdino Cassavia.

La partecipazione nel Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso delle spese. Nello svolgimento dei compiti assegnati, il Comitato può avvalersi di altri dirigenti o professionisti in relazione a specifici aspetti.

"Ho sempre ribadito - ha affermato la vicepresidente e assessore al Welfare - quanto sia importante il coinvolgimento delle realtà territoriali nel percorso di potenziamento della sanità lombarda. Il Comitato di indirizzo cure primarie è costituito da

rappresentanti della medicina territoriale, oltre che da infermieri di famiglia e comunità, proprio perché occorre raccogliere le istanze di chi opera in prima linea per migliorare il sistema e dare risposte ai cittadini. Soprattutto ai pazienti più fragili, in questo caso quelli affetti da malattie croniche. Voglio ringraziare i membri del Comitato - ha concluso - che svolgeranno questo delicato compito a titolo totalmente gratuito.