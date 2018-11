Walter Milani nuovo presidente della 3Life

Nelle prossime settimane verranno definite le nuove deleghe dei diversi consiglieri e sarà presentata l´interessante iniziativa legata ad un training camp per i mesi invernali e primaverili.

Serata importante quella di mercoledì per la 3Life. Alla Residenza Adolf Loos di Via Ghislanzoni a Lecco si è infatti tenuta l'assemblea generale con la nomina del nuovo consiglio direttivo e a seguire del nuovo presidente. Iniziamo proprio da qui, con Walter Milani che rileva la carica occupata fino a ieri da Carlo Anghileri, rimasto all'interno del consiglio insieme a Giovanni Mazzei e alle new entry Giuseppe Valli, Fabio Gerosa e Stefano Severgnini.

Milani, tra i fondatori della società nel 2009 e da sempre all'interno del consiglio, rivestendo anche la carica di vice-presidente, racconta così le sue emozioni legate al nuovo importante riconoscimento ricevuto: «La scorsa primavera aveva deciso di lasciare qualsiasi incarico all'interno del consiglio per fare spazio a nuove figure e restare solo come atleta. Poi si sono verificate alcune situazioni che mi hanno fatto tornare sui miei passi, con l'unico intento di andare incontro a quelle che sono le esigenze della squadra. Ho deciso di rimettermi in discussione e ho accettato con grande entusiasmo l'elezione a presidente».

Come detto volti nuovi anche tra i consiglieri, con l'obiettivo di proseguire nella crescita della società: «Si sono presentati dei nuovi candidati che hanno portato idee fresche e la cosa bella è che l'intero consiglio è stato votato all'unanimità dai tantissimi tesserati presenti. I temi all'ordine del giorno erano importanti e la presenza massiccia dei nostri atleti è sinonimo di grande coesione e reale interesse. La nostra mission è quella di dare continuità a quanto fatto finora, senza voli pindarici ma proponendo realtà attuabili. La nostra è una squadra aperta a tutti, sia a chi vuole vivere lo sport nel modo più professionale possibile che a chi invece lo fa per divertirsi o semplicemente per spirito di aggregazione. Quello che vogliamo fare nei prossimi anni è valorizzare le gare nostrane che possono regalare grandi soddisfazioni e dare grande lustro a tutto il nostro territorio» conclude il neo presidente.

Alle sue parole fanno eco quelle di Carlo Anghileri: «Ritengo che sia giusto cambiare per introdurre novità in un percorso che portiamo avanti all'insegna della continuità per proseguire nella nostra crescita. Sono contento di lasciare l'incarico a Walter e di restare nel consiglio con altri ruoli.

Sono rimasto molto contento della presenza dei nostri atleti all'assemblea, cosa che non è affatto scontata». Bilancio più che positivo per quanto riguarda i suoi anni di presidenza: «Credo che il bilancio debba tener conto di due parametri, ovvero il numero degli iscritti e quanti decidono di restare dopo il primo anno con noi. Nel primo caso c'è stata una crescita continua che ci ha portato ad essere una delle squadre più numerose in tutta la Lombardia e per quanto riguarda la permanenza direi che i numeri sono ottimi anche da questo punto di vista».

