Vinitaly premia Davide Lazzari come benemerito della viticoltura

Il giovane bresciano lavora per valorizzare il Monte Netto, una delle più piccole realtà italiane del vino

Lazzari, giovane vignaiolo bresciano, ha ricevuto il premio Angelo Betti, prestigioso riconoscimento che dal 1973 ogni anno a Vinitaly celebra i 'benemeriti della viticoltura italiana': venti personaggi, uno per ciascuna regione, che con la loro attività si sono particolarmente distinti nel sostenere il progresso del settore.

"La Lombardia - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, che ha premiato Davide Lazzari a Verona - quest'anno ha scelto di segnalare il rappresentante di una nuova generazione di vignaioli che portano nuove idee, conoscenze e passione a questo mondo. Già oggi quasi il 10% delle aziende vinicole lombarde è condotta da una giovane o un giovane under 35".

Davide Lazzari, che lavora nell'azienda di famiglia producendo vini con le denominazioni DOC Capriano del Colle e Montenetto di Brescia IGT, ha ricevuto il premio per essersi distinto nella ricerca e nella specializzazione vitivinicola, approfondendo la conoscenza delle uve nel territorio del Monte Netto, una delle più piccole realtà della viticoltura bresciana ed italiana.

"La sua storia - conclude l'assessore Beduschi - è quella comune a tanti vignaioli innamorati della loro terra, impegnati a valorizzare anche le più piccole e meno note zone di Lombardia, che grazie a un territorio unico per varietà di ambienti, di clima e di terroir, può davvero presentarsi come un punto di riferimento per il mondo del vino italiano"