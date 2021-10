Variante della Tremezzina sopralluogo delle autorità

Il cantiere verrà consegnato ufficialmente questo giovedì e inizieranno i primi lavori di pulizia e bonifica necessari prima dello stop totale al traffico.

Il Prefetto di Como, Andrea Polichetti, e il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, accompagnati dai sindaci interessati dai lavori per la realizzazione della Variante della Tremezzina, hanno effettuato oggi un sopralluogo sull'area che sarà interessata dai quattro mesi di chiusura al traffico nel comune di Colonno. Il cantiere verrà consegnato ufficialmente questo giovedì e inizieranno i primi lavori di pulizia e bonifica necessari prima dello stop totale al traffico.

Dopo il sopralluogo, effettuato con i tecnici di Anas e Consorzio Stabile SIS, gli amministratori si sono spostati al municipio di Colonno per confrontarsi con Asf e Navigazione sulle proposte di trasporto integrato studiate per consentire gli spostamenti durante la chiusura. "Ringraziamo Navigazione e Asf per la disponibilità dimostrata - spiegano il Prefetto e il Presidente della Provincia - ed in particolare per l'apertura a valutare, compatibilmente con i mezzi a disposizione, come far fronte alle richieste emerse nell'incontro di oggi oltre alla possibilità di modulare l'offerta in base a quella che sarà l'effettiva richiesta".

Gli amministratori, anche sulla base del sondaggio effettuato in questi giorni tra i residenti del Comune di Tremezzina, hanno chiesto di rendere il più appetibile possibile il trasporto pubblico, sia per frequenza che per costi.

Sul tavolo anche la realizzazione del pontile di Colonno, l'adeguamento del pontile di Sala Comacina (oggi usato solo nella stagione estiva), lo studio delle aree di manovra per consentire l'inversione di marcia dei bus e l'individuazione di aree di parcheggio. Sul tema trasporti - ed in particolare su quello della copertura economica - è in programma questo mercoledì una nuova riunione con Regione Lombardia e l'assessore Claudia Terzi.