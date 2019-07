Valvarrone pensa a un ponte tibetano sospeso e a miniere turistiche

Questo il progetto presentato quest'oggi all'assessore regionale Cattaneo.

“La miniera di Valvarrone non solo e' bella e suggestiva, ma vanta anche una particolarita': ha una parte dimessa e una attiva. Sara' necessario approfondire se, separando le due parti, si potra' rendere la parte dismessa oggetto di un riutilizzo a fini turistici, per un rilancio di questa area". E' questo l'intento manifestato oggi dal sindaco di Valvarrone Luca Buzzella, insieme all'assessore regionale all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, in visita nel piccolo paese lecchese .

"In Regione Lombardia - ha proseguito l'assessore - abbiamo infatti a disposizione un piano per il recupero delle miniere dismesse, all'interno del quale potremmo inserirla. Per valorizzare un bene particolare come questa miniera, soprattutto a fini turistici, - ha fatto notare l'assessore - occorre trasformarlo in un punto di attrattiva per chi trascorre le vacanze sul Lago di Como. Sara' necessario un progetto che includa lo sviluppo e la valorizzazione dell'area anche a fini turistici, favorendone l'accessibilita'".

A questo scopo oggi, il sindaco di Valvarrone Luca Buzzella ha presentato a Cattaneo il progetto di un ponte tibetano sospeso sul Varrone, tra Tremenico e la località Lentree, lungo 400 metri e a 200 metri di altezza, legato allo sfruttamento turistico della parte delle miniere non più utilizzata.

"I sindaci mi hanno mostrato un'ipotesi di ponte sospeso pedonale per raggiungere le miniere - ha aggiunto Cattaneo -: un progetto con un impatto economico non trascurabile, che dovrebbe essere inserito in un progetto più ampio, che si traduca in un'azione amministrativa appropriata per valorizzarlo e renderlo attuabile. Il prossimo passo - ha concluso - sara' un incontro tra tutti gli Enti coinvolti e gli Assessorati della Regione Lombardia per pensare insieme a un progetto integrato per valorizzare la Valvarrone".