Valmadrera al via progetti di edilizia scolastica

Regione Lombardia ha avviato nei giorni scorsi una Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia

Regione Lombardia ha avviato nei giorni scorsi una Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia al fine di definire una programmazione regionale che consenta di sfruttare le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della riqualificazione degli ambienti scolastici la partecipazione alla Manifestazione di interesse non comporta effetti economici diretti o indiretti sul Bilancio dell'Ente, ma è un atto propedeutico alla predisposizione di un elenco regionale di interventi coerenti con le linee di intervento del PNRR in materia di edilizia scolastica ai fini della loro valorizzazione all'interno degli avvisi predisposti dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del DM 2 dicembre 2021 e preliminare alla formazione del prossimo Programma Regionale Triennale di

Edilizia Scolastica.La Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni scolastici riguarda la realizzazione dei seguenti interventi: Costruzione mediante demolizione e ricostruzione di scuole; Costruzione mediante demolizione e ricostruzione di asili nido, scuole dell’infanzia e poli per l'infanzia; ampliamento e realizzazione di mense scolastiche

realizzazione di palestre o aree sportive scolastiche; Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole

L'Amministrazione comunale di Valmadrera, che da sempre ritiene prioritari gli interventi e gli investimenti finalizzati a migliorare non solo l'offerta educativa e formativa per i ragazzi, ma anche gli ambienti nei quali crescono i giovani valmadreresi, ha ritenuto di cogliere l'occasione offerta dal Bando nell'ambito del PNRR, partecipando alla manifestazione di interesse con 6 progetti, inerenti gli edifici scolastici del territorio, approvati nelle sedute di Giunta del 12 gennaio e del 14 gennaio.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola dell'Infanzia “Carlo Collodi”, che comporta un preventivo da quadro economico di € 1.250.000; Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola secondaria di primo grado "Lucio Bruno Vassena" che comporta un preventivo da quadro economico di € 1.190.000

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola per l'infanzia in località Caserta “PAOLO VI”, che comporta un preventivo da quadro economico di € 2.300.000; Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola elementare "Giacomo Leopardi", che comporta un preventivo da quadro economico di € 1.780.000; Documento preliminare di progettazione - Scheda progetto dell'intervento di Realizzazione di nuova palestra e sistemazione area sportiva esterna ad uso della scuola secondaria inferiore “Lucio Bruno Vassena”, che comporta un preventivo di spesa € 2.500.000; Documento preliminare di progettazione - Scheda progetto dell'intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido, che comporta un preventivo di spesa € 1.500.000.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 16.00 del 18 gennaio 2022 sulla piattaforma Bandi online di Regione Lombardia. L’ Amministrazione Comunale auspica che almeno una di queste proposte possa proseguire l’ iter previsto dai bandi .