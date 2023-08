Valmadrera a fine Agosto al via al torneo Franco Gargiulo

Sabato 26 agosto prende il via la stagione agonistica della prima squadra della Polisportiva Valmadrera con lo storico Torneo Franco Gargiulo

Sabato 26 agosto prende il via la stagione agonistica della prima squadra della Polisportiva Valmadrera con lo storico Torneo Franco Gargiulo. Ospiti in questa occasione l’ Aurora San Francesco, squadra che milita in 2 categoria e l’ Olginatese juniores regionale . Per mister Gatto sarà l’ occasione per provare più giocatori della rosa, visto che il giorno dopo a Galbiate avrà inizio la Coppa Lombardia.

Sarà anche la prima manifestazione del 50 della Polisportiva, un anno importante per una società si ancora oratoriana ma che coinvolge 27 squadre e oltre 500 atleti.