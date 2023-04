Univerlecco realtà vincente grazie a sinergia con Regione

Assemblea annuale di UniverLecco, associazione presente sul territorio e garantisce uno sviluppo di alta formazione universitaria

L'assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi e il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e Rapporti con il Consiglio hanno partecipato all'Assemblea annuale di UniverLecco, l'associazione territoriale, costituita dalla Provincia, Camera di Commercio Como-Lecco e Comune di Lecco, dalle Associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali locali, dall'IRCCS Medea-Associazione La Nostra Famiglia, Ospedale Valduce-Centro di Riabilitazione Villa Beretta e dall'Osservatorio Astronomico di Brera (INAF), presieduta da Vico Valassi

“Un'associazione – ha detto Fermi – che sta centrando in pieno l'obiettivo di favorire la presenza e lo sviluppo di alta formazione universitaria e di centri di ricerca sul territorio.

E' con grande soddisfazione che ho potuto verificare come, anche grazie al sostegno della Regione Lombardia, questa realtà sia riuscita a tenere insieme realtà fondamentali e qualificate come mondo universitario, sistema della ricerca e istituzioni”.

“Il Campus – ha continuato l'assessore – è la testimonianza più evidente di come le istituzioni possano essere partner vincenti per realizzare realtà utili e necessarie per l'evoluzione dell'intero sistema produttivo e, più in generale, per tutta la comunità”.

“La visita dell'assessore Fermi oggi a Lecco – ha concluso Piazza – ha voluto anche essere la rappresentazione concreta di come le risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia abbiamo contribuito a generare risultati che hanno come denominatore comune l'eccellenza. Un'azione che, ne sono certo, proseguirà anche in questa legislatura con l'obiettivo di valorizzare un territorio che da sempre pone l'innovazione al centro del proprio modo di agire”.