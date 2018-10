Una nuova stagione per il “Progetto CoderDojo” a Merate

Un percorso annuale dedicato a bambini e ragazzi che offre l’opportunità di apprendere i concetti base della programmazione informatica e della robotica educativa all’insegna della sperimentazione.

Al via il prossimo 20 ottobre a Merate la nuova stagione del Progetto CoderDojo, un percorso annuale dedicato a bambini e ragazzi che offre l’opportunità di apprendere i concetti base della programmazione informatica e della robotica educativa all’insegna della sperimentazione, della condivisione e del gioco.

Una nuova stagione non solo perché inizia un nuovo ciclo del progetto, attivo a Merate dal 2016 e patrocinato dal Comune di Merate, ma anche perché per questa edizione 2018-2019 si prospettano importanti novità.

Innanzitutto, per garantire continuità al progetto e aprire la possibilità di prospettive di più ampio respiro, si è di recente costituita l’associazione CoderMerate APS, le cui finalità sono “la promozione presso bambini, giovani e adulti – senza alcuna distinzione di sesso, razza, estrazione sociale, idee e religione – la conoscenza e l’uso libero, responsabile e consapevole della rete e delle nuove tecnologie tecnico/informatiche”.

In questi anni di attività a Merate e a Lecco molte persone con competenze informatiche e che condividono le finalità di CoderDojo si sono interessate alle attività di CoderDojo Merate e si sono unite al gruppo, diventando mentor e mettendo le loro competenze a servizio dei ragazzi. Il gran numero di richieste di partecipazione agli incontri pervenute, l’interesse e l’apprezzamento della proposta da parte di bambini, ragazzi e dei loro genitori e l’entusiasmo contagioso cresciuto incontro dopo incontro hanno portato tutti i mentor volontari alla decisione di costituirsi in Associazione, per meglio perseguire i propri obiettivi e anche in vista di un'eventuale offerta futura più ampia e articolata.

In secondo luogo l’iniziativa si svolgerà in una nuova sede, e precisamente nei locali della Scuola Primaria di via Montello. Considerato l’alto numero di adesioni che le sessioni hanno sempre ottenuto (è capitato più volte di non poter accettare delle iscrizioni per mancanza di spazio) si è ritenuto che la saletta della Biblioteca in cui si tenevano non fosse più adeguata. CoderMerate si è quindi rivolta all’Amministrazione comunale, nella persona dell’assessore all’Istruzione Silvia Sesana, per chiedere una sede più adeguata all’iniziativa.

Gli incontri (gratuiti) si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 nelle seguenti date:

 20 ottobre 2018 (in concomitanza con “CodeWeek”, la settimana europea della programmazione nata per celebrare il coding e la creatività, creando contatti tra le persone e avvicinandole alla scienza, alla tecnologia, alla matematica)

 17 novembre 2018 (in concomitanza con “European Robotics Week”, nata con lo scopo di far conoscere la robotica e per capire verso quali strade la robotica si avvierà)

 12 gennaio 2019

 16 febbraio 2019

 16 marzo 2019 (in concomitanza con la “Settimana del Rosadigitale”, promossa dall’omonimo movimento che in Italia si batte per le pari opportunità nell’ambito delle nuove tecnologie)

 4 maggio 2019 (in concomitanza con “Scratch Day”, giornata mondiale in cui si incontrano virtualmente i gruppi CoderDojo di tutti i Paesi).