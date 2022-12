Il comune, al riguardo, ha deciso di sentire la voce dei cittadini tramite un questionario.

di Cristiano Comelli Una comunità energetica per Barzio? Possibile, e anche in un futuro non lontano. Il comune, al riguardo, ha deciso di sentire la voce dei cittadini tramite un questionario. A loro ha spiegato in una lettera che la comunità energetica consiste in "una sorta di associazione di utenti e produttori che condividono fra loro l'energia autoprodotta attraverso fonti rinnovabili".

L'iniziativa, ricorda il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia, nasce per impulso della Regione. "Sulla base di dati raccolti nei comuni - spiega ancora Battaia - elaborati e analizzti, l'amministrazione comunale ha la possibilità di proporsi nella costituzione di una comunità energetica , successivamente la Regione valuterà in quali aree concretizzare il progetto e procederà con la pubblicazione del bando per l'installazione degli impianti".

L'operazione, ricorda il sindaco nell'invitare i cittadini ad aderirvi, è destinata a produrre per loro un beneficio economico "in termini di risparmio sui costi dell'energia elettrica consumata o prodotta dalla comunità". Fino allo scorso mese di maggio il paese annoverava 35 comunità energetiche. Ve ne sono poi ventiquattro che stanno muovendo i primi passi e 41 in corso di progettazione, concentrati tutti tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.