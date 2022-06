Un torneo di calcio in ricordo di don Mauro Sangalli

La sua morte è avvenuta a soli 38 anni in Liguria a causa di un malore mentre stava pedalando in bicicletta

La sua morte è avvenuta a soli 38 anni in Liguria a causa di un malore mentre stava pedalando in bicicletta. Lui, però, don Mauro Sangalli, è sempre vivo nel ricordo della comunità di Cassago Brianza.

E in sua memoria l'associazione sportiva dilettantistica cittadina ha deciso di organizzare un torneo di calcio in programma da venerdì 24 a domenica 26 giugno. La kermesse calcistica, riservata alla categoria pulcini calcio a sette 2011-2021, è in programma al campo sportivo dell'oratorio dove le partite avranno inizio alle 18.30, 19.15 e 20. (Cri.Com.)