U17 Lecco vola in Coppa Lombardia

Il Lecco batte al PalaTaurus 5-2 i Saints Pagnano nella semifinale della Coppa Lombardia e vola alla finalissima che metterà in palio il trofeo domenica alle 17.30 a Bulciago. Avversario e ultimo ostacolo verso la coppa sarà la Selecao Libertas di Sesto San Giovanni, vittoriosa per 6-0 nell'altra semifinale contro lo Sports Team.

Il Lecco si porta in vantaggio al 3' con Rubinacci su assist di Cotrufo. Al 10' è Silva a firmare il raddoppio, con una conclusione che sbatte sul palo e si insacca in porta. Il Lecco mette poi in cassaforte il passaggio del turno al 19' con De Fontes, a segno con un diagonale di sinistro. Il primo tempo va così in archivio sul 3-0. da segnalare anche un palo colpito dai blucelesti.

La ripresa si apre con la rete ospite del 3-1. Il Lecco non ci sta e 1' dopo Cotrufo serve Rubinacci che deve solo appoggiare in rete la palla del 4-1. Dopo i pali colpiti da Pino e capitan Mareska, al 13' ancora Cotrufo veste i panni di assist man e questa volta ad approfittarne è Pino che firma il 5-1. I Saints trovano il secondo gol di serata e la gara si chiude sul 5-2 tra gli applausi dei tifosi blucelesti.