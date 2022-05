U17 il Lecco vince la Coppa Lombardia

Festa grande in casa Lecco Calcio a 5. I blucelesti dell'Under 17 si sono aggiudicati domenica pomeriggio 22 Maggio a Bulciago la Coppa Lombardia di categoria, battendo in finale la Selecao Libertas di Sesto San Giovanni per 3-2.

Grande prestazione per i ragazzi di mister Pablo Parrilla, considerando un'età media decisamente più bassa rispetto agli avversari, fattore di non poco conto in questa categoria. Un grande applauso a capitan Mareska e compagni, capaci di vincere un trofeo a nemmeno un anno dalla nascita della formazione Under 17 bluceleste.

La gara vede il Lecco sfiorare il vantaggio con Pino, ma a i primi a trovare la via del gol sono i sestesi, al 10', con una conclusione dalla distanza, costante nel gioco della formazione gialloverde. Passano 5' e Cotrufo serve a Silva il pallone del pareggio che fa esplodere l'entusiasmo dei tanti tifosi blucelesti sugli spalti. Al 27' è proprio Cotrufo a ribaltare il risultato con un missile da fuori area che si spegne sotto l'incrocio dei pali senza lasciare scampo al portiere avversario. Il Lecco gioca bene, con ottime trame in velocità, e rischia solo sulle conclusioni da fuori degli avversari.

La musica non cambia nella ripresa e al 15' Pino firma il 3-1 con un contropiede solitario che indirizza ancor di più il match sui binari favorevoli al Lecco. La Selecao non demorde e, sugli sviluppi di un corner, trova il 3-2 al 27'. Il risultato non cambia più e il Lecco può festeggiare la conquista della Coppa Lombardia!