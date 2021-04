Turismo in Lombardia e in Italia tra il 2016 e il 2020

Il settore turistico conferma la sua centralità per l'intera economia lariana

"Consistenza economica del settore turistico nell'area lariana, in Lombardia e in Italia tra il 2016 e il 2020" studio realizzato dall'ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Il componente di Giunta camerale Giuseppe Rasella commenta: Il settore turistico conferma la sua centralità per l'intera economia lariana. Nel 2020, a fronte della pandemia da Covid-19 e dei ripetuti lockdown che lo hanno di fatto bloccato, c'è stato un calo del numero di addetti: -4,7% (ovvero 1.250 lavoratori in meno rispetto a fine 2019). Questo dato preoccupa, ma il numero delle localizzazioni attive è cresciuto dell'1% (con un aumento di 70 imprese). Rispetto a inizio 2016 l'incremento è stato del 10%, e per gli addetti addirittura del 20,7%.

Negli ultimi 5 anni Como e Lecco hanno rafforzato la loro posizione in Lombardia, con performance sempre sopra la media regionale in termini di imprese create e di addetti. Anche arrivi e pernottamenti erano in costante crescita fino a inizio 2020; buona parte riguardava turisti stranieri. Per questo oggi è fondamentale sostenere turismo e cultura, vero volano economico dell'area lariana, specie sul piano della liquidità (per dare ossigeno all'intera filiera) e degli investimenti in sostenibilità. Sperando in una forte accelerazione della campagna vaccinale che permetta ai visitatori di muoversi in totale sicurezza; l'appeal lariano è ancora molto alto, ed è un asset strategico su cui puntare per la ripartenza.

Consistenza turismo