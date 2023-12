Trivelli nuovo direttore generale Asst Lecco

In passato ha ricoperto incarichi di vertice all’interno del sistema sanitario regionale tra cui la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

“Esprimo enorme soddisfazione per la nomina di Marco Trivelli come Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco. Una persona che ha ricoperto incarichi di vertice all’interno del sistema sanitario regionale tra cui la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. Una persona che conosco da molti anni e con la quale ho avuto modo di collaborare. Sono certo che saprà fare il meglio e che svolgerà con passione e competenza questo prestigioso incarico per il Presidio Ospedaliero Manzoni di Lecco e Mandic di Merate nell’interesse della comunità.

Un ringraziamento particolare a Paolo Favini e alla Direzione Strategica, Enrico Frisone, Maria Grazia Colombo, Vito Corrao per il lavoro di altissima qualità svolto in questi anni” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.