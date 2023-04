Trento onora la figlia di De Gasperi ad un anno dalla scomparsa

Il professor Paolo Magagnotti, amico personale della famiglia De Gasperi e per diciassette anni Presidente dell’Associazione Giornalisti Europei ha tenuto una relazione magistrale nel salone di rappresentanza del Comune di Trento.

Ad un anno dalla morte, avvenuta a Roma il 30 Marzo 2022, Trento ha voluto ricordare la sua illustre cittadina, Maria Romana De Gasperi, figlia dell'indimenticato uomo di Stato, Alcide, con un convegno, tenutosi nel tardo pomeriggio di venerdì 31 Marzo, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Geremia.

Maria Romana si occupò della segreteria personale del padre che affiancò anche durante il celebre viaggio negli Stati Uniti, nel 1947, al termine del quale l'Italia cominciò la propria ricostruzione in virtù del famoso Piano Marshall.

Affiancando il lavoro di Alcide De Gasperi, capo del Governo, Maria Romana ebbe modo di incontrare i più importanti esponenti politici di quel tempo: Robert Schuman, Konrad Adenauer e Harry S. Truman.

A ricordare la figura della figlia di De Gasperi si sono succeduti il senatore Giorgio Postal, presidente della Fondazione Museo Storico del Trentino, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, Marina Caumo presidente dell’Associazione di Sella Valsugana, Paolo Piccoli, presidente del Consiglio Comunale e Paolo Magagnotti per diciassette anni presidente dell’Associazione Giornalisti Europei e amico personale di Maria Romana, che ha tenuto una relazione magistrale.

Dopo aver tratteggiato la forte personalità carica di umanità di Maria Romana De Gasperi, Magagnotti ha ricordato il suo coraggio quando «il 23 Marzo 2011 al Parlamento Europeo a Bruxelles, in occasione della posa di un busto di De Gasperi, richiamò, con tono deciso, e anche severo, i numerosi parlamentari presenti alla loro responsabilità di essere vicini alla gente, per ascoltarne la voce».

Magagnotti ha tenuto anche a sottolineare come per quasi settant’anni Maria Romana abbia tenuto conferenze in tutta Europa prediligendo soprattutto il pubblico dei giovani «con i quali non esitava pure a marciare nella festa d’Europa del 9 Maggio anche in età avanzata.»

Testimonianze in video sono giunte anche da Sven-Georg Adenauer nipote del cancelliere Konrad Adenauer, che con De Gasperi e Schumann è considerato uno dei tre padri fondatori dell’Europa, da Rotger Kindermann e da Vassil Sotirov, rispettivamente presidente onorario dell’Associazione dei giornalisti europei della Germania il primo e vicepresidente il secondo.

Ai lavori – allietati dalle voci del coro del Noce della Val di Sole - è stato presente anche il figlio di Maria Romana De Gasperi, Paolo Catti che ha ringraziato i promotori dell’iniziativa e il Sindaco di Trento che ha reso possibile il convegno.

Tra il numeroso pubblico convenuto molti gli amministratori locali accanto alle Autorità civili.