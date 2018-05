Trenord: l'Euro più stupido della burocrazia ferroviaria

Paolo Trezzi: Anche questa è l'eccellenza, stazione dopo stazione, dritti senza fermate, della Regione Lombardia.

Caro Direttore,

forse lo spiego male, ma Trenord lo spiega molto peggio.

Ieri dovevo rinnovare l'abbonamento mensile del treno per Calolziocorte, costava 33,50 euro, per i 7km, perché non avevo diritto ad uno dei tanti sconti che Trenord riconosce quando, i mesi precedenti non rispetta i parametri di puntualità e affidabilità.

Strano mi sono detto, ci deve essere un errore, "mi scusi, il pendolare di prima non ha pagato 32,50 euro per andare a Cisano Bergamasco?".

Proprio così, il bigliettaio con molta fatica mi ha spiegato che per andare a Cisano, 16km. grazie agli sconti è proprio 32,50 euro

È l'euro più stupido della burocrazia.

La cornice è che quando Trenord non rispetta in un determinato mese dei parametri di puntualità già molto larghi, previsti dal Contratto di Servizio, due mesi dopo riconosce agli abbonati della tratta che ha sforato i parametri, uno sconto sul nuovo abbonamento del 30%.

Succede spesso. Per molte tratte dei pendolari. Questo mese han diritto al bonus ben 15 tratte. Tra le altre la Lecco Bergamo Brescia e Lecco Carnate Milano.

Ebbene se da Lecco dovete andare a Calolziocorte però non avrete diritto allo sconto, ma se fate finta di dover andare a Cisano, ma ovviamente scendete a Calolziocorte, allora sì. Così vuole Trenord.

Questo perchè all'art. 40 delle Condizioni Generali del Contratto di Servizio, se una destinazione è su più direttrici, (come lo è Calolziocorte che incrocia la tratta Bergamo e Milano) la destinazione viene attribuita solo ad una di esse, la più lunga.

Quindi per andare a Calolziocorte, 7 km. non avendo diritto allo sconto, l'abbonamento si paga 33,50 euro, se però lo compri fino a Cisano,16 km. l'abbonamento mensile lo paghi 32,50.

Ossia il famoso euro più stupido della burocrazia.

Anche questa è l'eccellenza, stazione dopo stazione, dritti senza fermate, della Regione Lombardia.

Ho preso l'abbonamento per Cisano. Avrò cagionato un danno erariale?

Paolo Trezzi