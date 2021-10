Trasporti e non solo sciopero nazionale domenica 10 e lunedì 11 Ottobre

Inizierà dalle 21:00 del giorno 10 alle 21:00 del giorno 11 Ottobre. Toccherà anche voli aerei, uffici pubblici ed anche autostrade

I sindacati CUB Trasporti, SGB, COBAS e USB Lavoro Privato hanno aderito allo Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private, dalle ore 21:00 del giorno 10 ottobre 2021 alle ore 21:00 del giorno 11 ottobre 2021, che coinvolge anche il settore del trasporto ferroviario.

Pertanto, il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti” la cui visualizzazione è possibile attraverso il link: www.trenord.it/assistenza/informazioni-utili/in-caso-di-sciopero.

Precisiamo che, domenica 10 ottobre, viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00.

Inoltre, per i soli treni circolanti sulla rete FERROVIENORD, potranno verificarsi ripercussioni fino alle 24:00 del giorno 11 ottobre 2021, a causa di uno sciopero concomitante, al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria Ferrovie Nord S.p.A. Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale e Malpensa Express, saranno istituiti:

L' autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Sono a rischio di blocco anche le compagnie aeree che potrebbero fermarsi per 24 ore dell'11 Ottobre, mentre le autostrade saranno a rischio dalle 22 di domenica alle 22 di lunedì.

Nelle città possibile sciopero del trasporto pubblico locale come metro, autobus e tram Atm. Nelle città come Milano lo sciopero durerà 24 ore ma con modalità diverse. Possibile blocco anche per gli uffici pubblici e nelle scuole.

Il potenziale blocco del settore ferroviario potrebbe toccare Trenitalia, Italo e Trenord in Lombardia è può scattare invece dalle 21 del 10 ottobre fino alle 21 dell' 11 Ottobre.