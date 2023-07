Trasporti: modificare legge settore per migliorare servizio

Solo così potremo avere una rimodulazione adeguata del servizio alle esigenze odierne, con una programmazione mirata alle specificità dei singoli territori e dei viaggiatori

“Siamo consapevoli delle criticità che sta vivendo il mondo del trasporto pubblico locale, specialmente quello su gomma. Proprio per questo, sono convinto che sia necessario modificare la legge regionale 6/2012 che disciplina il settore. Solo così potremo avere una rimodulazione adeguata del servizio alle esigenze odierne, con una programmazione mirata alle specificità dei singoli territori e dei viaggiatori”.

Lo ha detto Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, intervenuto in Consiglio regionale sul tema delle Agenzie di bacino del Tpl.

“Attualmente Regione Lombardia – ha proseguito Lucente – ha un ruolo marginale nelle Agenzie, con una partecipazione pari al 10%; eppure investe notevoli risorse economiche per il buon funzionamento del servizio. La modifica della legge regionale porterebbe benefici per tutti, con una gestione più ragionata dei finanziamenti e un maggior peso specifico della Regione. Nei prossimi mesi il nostro obiettivo è far sì che il Tpl sia regolare ed efficiente in tutti i territori, garantendo i servizi per studenti e lavoratori. Il mio impegno è reperire le risorse necessarie, grazie anche alla collaborazione del Governo e al ricorso al Fondo Nazionale dei Trasporti. Alla luce di queste difficoltà, è ormai indifferibile la modifica della lr 6/2012”.