Test al personale scolastico: 4% positivi al sierologico, 4 ai tamponi

I test continueranno anche questa settimana.

Oggi per tanti ragazzi è il primo giorno di scuola. Sono molte le accortezze che gli istituti scolastici hanno dovuto e devono mettere in campo per garantire la sicurezza delle lezioni per studenti e personale.

E ottima è stata l’adesione sul territorio ai test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti coronavirus.

In ATS Brianza (province di Lecco e Monza Brianza) il personale scolastico contava 21.738 persone. Sono stati erogati, al 13-09, 16.705 test, con una percentuale del 77 %.

I test continueranno anche questa settimana.

Dei test sierologici erogati, 16.705, sono risultati negativi 15.968 mentre 737 sono stati i positivi, quindi circa il 4 %. I positivi al test sierologico (cioè alla ricerca di anticorpi) sono stati immediatamente sottoposti al tampone di controllo e solo 4 di questi sono risultati positivi al tampone stesso e posti in isolamento.

“La percentuale del 4 % - spiega il Direttore Generale di ATS Brianza Silvano Casazza – rispecchia quanto è accaduto nei mesi scorsi sul territorio, quindi si avvicinano ai tassi di prevalenza dell’indagine nazionale effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità”.

“Siamo davvero soddisfatti dell'adesione al test sierologico da parte del personale scolastico, sul territorio dell'ATS Brianza – evidenzia il dott. Casazza – Le percentuali superiori al 70 %, le più alte in Regione Lombardia, manifestano un coinvolgimento, una sensibilità e una responsabilità davvero forti del personale scolastico, che ringraziamo, volto a garantire la massima sicurezza per i nostri studenti.

Un ringraziamento va anche alle 3 ASST del territorio e ai medici di medicina generale che stanno collaborando e gestendo l'attività di screening”.