Tavolo tecnico mobilità e trasporto: primo bilancio della stagione in corso

Nei giorni scorsi si è riunito il tavolo tecnico permanente sul tema della mobilità e del trasporto pubblico, istituito dalla Provincia di Lecco.

La Presidente Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato ai Rapporti con l’Agenzia Tpl Stefano Simonetti hanno coordinato i lavori, che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti di Regione Lombardia (Mauro Piazza), Navigazione Lago di Como (Roberto Turchetti), Trenord (Paolo Bellingreri e Raffaele Battista), Agenzia per il trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese (Daniele Colombo), Camera di Commercio Como-Lecco (Monica Neroni), Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori (Antonio Rusconi).

I rappresentanti di Trenord e Navigazione Lago di Como hanno evidenziato i riscontri positivi ottenuti dai nuovi prodotti integrati relativi al ramo lecchese del Lago di Como: Tour del primo bacino di Lecco, Centro Lario tour, Il Viandante via lago.

La stagione si sta rivelando molto positiva e i flussi sono molto significativi, con un aumento considerevole rispetto al 2022. L’orario estivo della navigazione continuerà fino al 5 novembre, mentre si sta già lavorando per l’orario 2024, che terrà conto dei numeri registrati nel 2023 e delle criticità riscontrate.

“La Provincia di Lecco - commentano la Presidente Hofmann e il Consigliere Simonetti - ha iniziato da tempo un percorso di valorizzazione della navigazione sul lago, chiedendo di incrementare le corse sul ramo lecchese e di avere battelli più capienti, alla luce dei flussi turistici in continuo aumento. La Provincia svolge un ruolo fondamentale e riconosciuto dagli interlocutori come riferimento per favorire l'integrazione tra le diverse forme di mobilità (ferro, gomma, acqua) e i primi risultati concreti sono stati questi nuovi percorsi. Un altro significativo risultato raggiunto, voluto dalla Provincia e condiviso dalla Navigazione, è stata l'estensione del servizio estivo fino al 5 novembre, favorendo di fatto anche i residenti e chi si vuole spostare da una parte all'altra del lago. Il nostro obiettivo è quello di arrivare concretamente a un sistema di trasporto integrato, che possa offrire ai turisti e ai residenti una valida alternativa all’utilizzo dell’auto. Nel corso dell’incontro abbiamo fatto un primo bilancio della stagione estiva ancora in corso, evidenziando i risultati molto positivi e le fisiologiche criticità che abbiamo cercato di affrontare concretamente nell’immediato e che ci danno lo spunto per implementare il servizio e renderlo sempre più fruibile. Continueremo a lavorare insieme sulla comunicazione, con campagne e pannelli informativi ad hoc in alcuni punti strategici della Lombardia, in particolare per il titolo di viaggio Il Viandante sul lago, con l’obiettivo di estendere la durata su 2 giorni. La prossima riunione del tavolo permanente si terrà a metà ottobre, così da fare il punto sui dati della stagione e porre le basi per la programmazione 2024. Ringraziamo tutti i componenti del tavolo per il loro impegno e i loro preziosi contributi: questo lavoro di rete e di integrazione tra i vari sistemi ci permette di sviluppare nuove politiche in tema di trasporto pubblico e di mobilità integrata, strettamente legate ai bisogni e alle esigenze del territorio”.