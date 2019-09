Sulle tracce di Leonardo lungo i sentieri valsassinesi

Sabato 7 e domenica 8 settembre tornano le visite alla miniera di Cortabbio e alla Conca del Moncodeno per scoprire i luoghi esplorati da Da Vinci.

Dopo il grande successo della mostra “La Valsassina di Leonardo”, che in due settimane di permanenza all’interno della sede della Comunità Montana ha fatto ha fatto registrare oltre 6500 presenze, continuano le proposte di “Valsassina: la valle di formaggi” dedicate al Genio toscano.

Doppio appuntamento, sabato 7 e domenica 8 settembre, per le visite guidate alle Miniere Prato San Pietro - Parco Minerario Cortabbio. Il programma prevede ritrovo alle ore 9 presso la biglietteria del parco minerario di Cortabbio-Primaluna. Escursione tra geologia e natura: visita nel bosco agli imbocchi delle miniere di epoca rinascimentale nell'area di Primaluna Prato San Pietro (circa 2 ore). A seguire, ingresso nella miniera di barite lungo i 1000 metri della galleria Nuovo Ribasso (circa 1 ora e 30 minuti). al termine della visita, degustazione dei caci del tempo di Leonardo, i formaggi della tradizione casearia della Valsassina. Abbigliamento: si raccomandano calzature da montagna (scarponcini rigidi e suola antiscivolo). Dotarsi di giacca a vento o pile pesante per l'ingresso in miniera. Per informazioni e prenotazioni: miniere_resinelli@hotmail.it cell. 338 9609824.

Sempre sabato 7 e domenica 8 settembre tornano le escursioni “Sulle tracce di Leonardo” alla scoperta della Ghiacciaia e della Conca del Moncodeno. Il programma prevede ritrovo alle 9 a Esino Lario con visita al Museo delle Grigne. A seguire, percorrendo il sentiero n.25, si raggiungerà il Rifugio Bogani per il pranzo, dove non mancheranno gli squisiti formaggi d’alpe della tradizione casearia valsassinese. Nel pomeriggio breve escursione con visita alla Ghiacciaia del Moncodeno e, a conclusione della giornata, la cena allietata da racconti leonardeschi e il pernottamento.

Domenica mattina sveglia con la colazione in rifugio e l’escursione geologico-naturalistica verso la Madonnina, zona Dolino carsica del Moncodeno. Dopo il pranzo al sacco si prosegue lungo il sentiero n.19 verso la porta di Prada, arco naturale di rara bellezza. Infine rientro all’Alpe Cainallo. Per informazioni e prenotazioni: info@rifugiobogani.com cell. 368 3527021.

Infine, sabato 14 settembre, visita alle grotte di stagionatura del caseificio Cademartori di Introbio, fra le più antiche e caratteristiche della Valsassina, che grazie al loro particolare microclima naturale, prodotto dall’aria che traspira dalle fenditure della roccia, conferiscono un aroma inconfondibile ai formaggi. Evento solo su prenotazione con numero limitato. Per partecipare scrivere una mail a giacomo.camozzini@gmail.com o telefonare al 335 5239219.

Tutte le informazioni sugli eventi in programma sono disponibili sul sito www.valsassinalavalledeiformaggi.it e sulla Pagina Facebook Turismo in Valsassina.

“Valsassina: la Valle dei Formaggi - Slow Life & Food” è un progetto che mira a promuovere il territorio in chiave turistica, gastronomica e culturale lanciando un marchio di qualità per valorizzare la storica e tradizionale filiera lattiero-casearia e nel 2018 è stato riconosciuto come miglior brand italiano di valorizzazione territoriale e gastronomica dal GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica), ricevendo il prestigioso “Travel Food Award”. Ispirato dal volume “Arte casearia e zootecnia.

Tradizioni da leggenda in Valsassina” di Giacomo Camozzini, Michele Corti e Pietro Buzzoni, pubblicazione che raccoglie un'approfondita ricerca storica, “Valsassina: la Valle dei Formaggi - Slow Life & Food” vede l'importante e diretto il coinvolgimento di: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino, Riviera e Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese, Comune di Bellano, Comune di Casargo, Comune di Cassina Valsassina, Comune di Cortenova, Comune di Cremeno, Comune di Moggio, Comune di Morterone, Comune di Pasturo, Comune di Premana, Comune di Primaluna.

L’iniziativa, patrocinata da Slow Food, Regione Lombardia e FAI delegazione di Lecco, è realizzata con il sostegno di Acel Energie, Bcc Cremeno, Silea, Camera di Commercio Como - Lecco e le aziende casearie della Valsassina: Cademartori, Gildo, Invernizzi Daniele, Vittorio Doniselli e For-Mac Milesi.