Successo per l’assemblea annuale di ANACI Lecco

Sono stati realizzati 77 eventi formativi e informativi negli ultimi 8 anni con oltre 15.600 partecipanti e 325 crediti ANACI erogati, mentre nel solo 2022 sono stati effettuati 11 eventi formativi e informativi con oltre 2.700 partecipanti e una media di 270 partecipanti a evento (con picchi di oltre 490 on line).

ANACI Lecco si conferma una realtà dinamica e capace di coinvolgere i propri iscritti nella vita associativa. È il ritratto che emerge dalla relazione dal presidente Marco Bandini in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione che rappresenta gli amministratori condominiali della provincia.

I numeri lo testimoniano. Sono stati realizzati 77 eventi formativi e informativi negli ultimi 8 anni con oltre 15.600 partecipanti e 325 crediti ANACI erogati, mentre nel solo 2022 sono stati effettuati 11 eventi formativi e informativi con oltre 2.700 partecipanti e una media di 270 partecipanti a evento (con picchi di oltre 490 on line).

ANACI Lecco è particolarmente attiva anche sul fronte della comunicazione: la rivista on-line B&M ANACI LECCO ha oltre 20.500 lettori, i quaderni professionali 1240. Da segnalare la capacità di Anaci Lecco di costruire una vera e propria community utilizzando gli strumenti della contemporaneità, i social, che hanno fatto registrare un considerevole balzo in avanti (quasi 50 mila visualizzazione di youtube, 28.00 follower - + 53 % e oltre 700 contatti su linkedin), e soprattutto l’APP AmministraMI che ha registrato 12.500 download dal 2016 ad oggi.

La connessione per Anaci non è però solo un aspetto virtuale: l’associazione lecchese è molto ben inserita nel territorio provinciale dove lavora in stretta collaborazione con 15 partner, dal Comune di Lecco a Silea, da Lario Reti Holding ad Acinque.

L’assemblea si è conclusa con la premiazione, alla presenza del Presidente ANACI Lombardia Renato Greca, dei primi tre associati con più crediti formativi nel 2022, Giancarlo Astorri, Fily Rotondi e Sara Viscardi e il conferimento di un ringraziamento speciale agli associati Roberta Bertuletti e Samuele Viganò che collaborano allo Sportello Consulenze del Comune di Lecco. Sono inoltre stati nominati dall’Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti, composto fino al 2026 da Luigi Danza, Fily Rotondi e Samuele Viganò, e la Commissione di Conciliazione composta da Nicola Lomma, Giancarlo Astorri, Davide Ollasci e Marco Torri (membro supplente).

A seguire si è svolta, con la presenza di oltre 100 partecipanti tra amministratori e avvocati la Lectio Magistralis tenuta dal Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Ersilio Secchi e dal Direttore del Centro Studi ANACI Lombardia e Responsabile Scientifico di ANACI Lecco Avv. Eugenio A. Correale sulle “spigolature” in tema di condominio con spunti dalla recente giurisprudenza di legittimità e di mediazione delle controversie civili.

Una preziosa opportunità di formazione e aggiornamento introdotta dallo stesso presidente di ANACI Lecco Marco Bandini e dal presidente dell'Ordine degli Avvocati Avv. Elia Campanielli, che ha sottolineato l'importanza di una costante e strutturata collaborazione tra l'Ordine e ANACI Lecco in vista anche di un possibile percorso comune da intraprendere insieme in relazione all'interazione fondamentale tra amministratori e avvocati.

“Ringrazio personalmente il Presidente Avv. Elia Campanielli- ha concluso Bandini - che nel suo intervento ha preannunciato i prossimi passi istituzionali per attivare una collaborazione più attiva e costante con ANACI Lecco”.