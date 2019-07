Piazza(FI) e Formenti (Lega): “Stanziamenti regionali consolidano l’eccellenza sanitaria lecchese”

“Nell’ambito della discussione dell’assestamento di bilancio di Regione Lombardia, grazie a due ordini del giorno che abbiamo presentato congiuntamente, verranno realizzare due progetti sperimentali e innovativi dell’Asst di Lecco” affermano i Consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti.

“In particolare, verranno stanziati le risorse per i necessari interventi di ammodernamento sulla struttura della Terapia intensiva neonatale di Lecco per poter meglio gestire l’organizzazione del trasporto e la presa in carico dei neonati critici.-continuano i due consiglieri regionali- Queste migliorie permetteranno un’operatività costante e qualificata, che per quanto riguarda l’elisoccorso, anche nel periodo notturno, consolideranno il posizionamento ai massimi livelli operativi regionali della TIN di Lecco”.

“Inoltre verranno individuate le risorse per l’acquisizione di un processatore rapido e di un inclusore automatico per definire il profilo biologico ed eventuali marcatori predittivi di risposta a terapie mirate, soprattutto in ambito oncologico implementando così la qualità e l’efficienza del laboratorio di Anatomia Patologica dell’ospedale Alessandro Manzoni”spiegano i due eletti al Pirellone.

“L’Asst di Lecco, grazie a questi investimenti, consolida ed implementa la propria eccellenza offrendo un miglior servizio a tutta la cittadinanza e al territorio lecchese. La stima di spesa per questi interventi da parte dell’Asst di Lecco è di 590.000 euro” concludono Piazza e Formenti.