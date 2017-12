Spettacolo a Olginate per il torneo di Volley Icab Cup

Manifestazione riservata a formazioni Under 18, Under 16 e Under 14.

Grande spettacolo al palazzetto comunale di Olginate per la terza edizione della ICAB Cup, torneo di volley organizzato dalla Polisportiva Olginate, autorizzato da Fipav Lombardia e riservato a formazioni Under 18, Under 16 e Under 14.

Una vera e propria maratona di volley: mercoledì 27 dicembre sono scese in campo 5 formazioni Under 14, giovedì 28 dicembre 5 formazioni Under 16, venerdì 29 dicembre 4 formazioni Under 14. La formula del torneo prevedeva un girone unico all’italiana, con partite di sola andata (2 set al 25), quindi le finali terzo/quarto posto e primo/secondo posto (al meglio dei tre set al 15).

Under 18

Classifica finale: 1. Polisportiva Olginate, 2. Polisportiva Besanese, 3. Us A. Casati Arcore, 4. Volley 36

Migliori giocatrici: Mara Corti (Polisportiva Olginate) MVP, Alice Citterio (Polisportiva Besanese), Giulia Medici (Us A. Casati Arcore), Ginevra Biavaschi (Volley 36).

Under 16

Classifica finale: 1. Polisportiva Besanese, 2. Volley 36, 3. Polisportiva Olginate, 4. Casatesport, 5. Volley Team Brianza.

Migliori giocatrici: Alice Mariani (Polisportiva Besanese) MVP, Irene Seghezzi (Volley 36), Marta Dell’Oro (Polisportiva Olginate), Camilla Gerosa (Casatesport), Annalisa Sala (Volley Team Brianza).

Under 14

Classifica finale: 1. Volley Team Brianza, 2. Polisportiva Olginate, 3. Serrall Desio, 4. OSFNA Oggiono, 5. CDG Erba.

Migliori giocatrici: Federica Scola (Volley Team Brianza) MVP, Martina Riva (Polisportiva Olginate), Matilde Maj (Serrall Desio), Michela Penna (OSFNA Oggiono), Rachele Prina (CDG Erba).

Al termine degli incontri si è svolta la cerimonia di premiazione di tutte le squadre partecipanti, con coppe e premi messi a disposizione da Bar Fiighis di Olginate, Trattoria Cantù di Olginate, Jump Sport di Olginate, Il Gelapo di Garlate, Impresa edile Fratelli Castelli di Calolziocorte, L’angolo dei gaudiosi di Erba.

“Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare la ICAB Cup per riprendere il ritmo dopo la pausa natalizia - commenta il dirigente olginatese Eugenio Corti, ideatore del torneo - Abbiamo allargato il torneo a tre categorie, coinvolgendo in totale 14 squadre; tutte le squadre si sono presentate a Olginate con la voglia di ben figurare. Lo spettacolo è stato il vero vincitore di questa manifestazione, che ogni anno si dimostra sempre più convincente. Un ringraziamento alle squadre partecipanti per la loro disponibilità e a quanti hanno collaborato nell’organizzazione del torneo e durante tutte le intense tre giornate di gare”.