Sovrappasso tra Calco e Olgiate interdetto ai mezzi pesanti

La decisione è stata presa a seguito delle prove di carico effettuate nella notte tra il 17 e il 18 maggio che hanno mostrato delle deformazioni.

La Provincia di Lecco ha istituito il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 44 tonnellate e ordina di mantenere una distanza minima obbligatoria di 50 metri tra veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 3 tonnellate e mezza in corrispondenza del sovrappasso ferroviario tra i Comuni di Calco e Olgiate, lungo la strada provinciale ex 342 Briantea.

Si tratta del sovrappasso che si trova tra la rotatoria in cui la Briantea interseca via Cornello e via Indipendenza a Calco e l'intersezione tra la Briantea stessa e via Stazione a Olgiate; manufatto a scavalco di via Risorgimento e via Vittorio Veneto a Calco e Olgiate.

A seguito dello stato di conservazione della struttura in acciaio e vista anche la copia di progetto originale datato 1936 e reso disponibile - secondo quanto reso noto dagli uffici provinciali - da Rfi solo il 16 maggio 2019.