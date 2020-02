Coronavirus: sospese le sante messe a Lecco e in tutta la Diocesi

Provvedimento fino a data da definire a seguito dell'evolversi della situazione.

Questa sera - domenica - e fino a nuova indicazione non verranno celebrate le Messe in Basilica San Nicolò a Lecco, a Pescarenico e a San Carlo al Porto.



"Confidiamo - spiega il prevosto mons. Davide Milani - negli uomini di scienza per risolvere il problema sanitario causato dal coronavirus e confidiamo in Dio per avere la grazia di restare uniti, solidali, sereni e aperti alla speranza. Non celebriamo l’Eucarestia, e ed è una ulteriore sofferenza, perché recepiamo l’indicazione dell’Arcivescovo mons Mario Delpini:



“L'Arcivescovo della Diocesi di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, in ragione dell'ordinanza emanata dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni Eucaristiche con concorso di popolo a partire dall'orario vespertino di domenica 23 febbraio 2020 e fino a data da definire a seguito dell'evolversi della situazione. Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle celebrazioni rituali”.