Soccorso Alpino gemellaggio e addestramento Veneto-Lombardia-Toscana

Lo scorso fine settimana il monte Grappa ha accolto una delegazione di soccorritori delle Stazioni del Triangolo Lariano e di Carrara che, assieme ai padroni di casa del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, hanno preso parte a un'esercitazione in Valle di Santa Felicita.

Sabato il ritrovo e il briefing con la spiegazioni delle varie fasi operative. Domenica l'addestramento vero e proprio, con oltre 50 soccorritori distribuiti in squadre miste. Quattro gli scenari ipotizzati: due recuperi in parete e due portati a termine con trasporto in barella lecchese. Al termine il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa ha illustrato le tecniche di tree climbing e i materiali usati nel recupero dei piloti di parapendio, rimasti sospesi sugli alberi. La giornata si è conclusa con un momento conviviale.