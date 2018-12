Skipass gratuito per i più giovani

Antonello Formenti: “Nel bilancio regionale 500 mila euro per la prima fase sperimentale”

Approvati gli emendamenti al Bilancio di Regione a favore dei territori montani. Nel merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega, Antonello Formenti.

“Occorre sottolineare – spiega Formenti – l’attenzione e il pragmatismo per le realtà di montagna, aree troppo spesso sottovalutate nel passato. La Regione con questo Bilancio ha dimostrato attenzione in molti temi legati ai territori montani: dalla Sanità al Sociale, passando per l’Agricoltura, la Cultura, il versante turistico e, cosa più importante, la prevenzione del dissesto idrogeologico.

“Uno degli emendamenti proposti dal gruppo della Lega e approvati dal Consiglio Regionale – prosegue Formenti - è quello per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti e delle piste da sci, con una somma che sarà messa a bilancio di 4 milioni di euro, anche in previsione delle olimpiadi del 2026, che speriamo di ospitare in Lombardia e in Veneto.

Un altro emendamento Lega che ha avuto il via libera dal Consiglio Regionale riguarda lo Skipass regionale gratuito per i più giovani; nel Bilancio sono state reperite le risorse necessarie, 500 mila euro, per “far partire” una prima fase sperimentale”.

“Lo sport invernale - conclude Formenti - è una risorsa importante per le aree montane e oggi genera un indotto su tutto il territorio lombardo pari a circa 1,2 miliardi di euro. L’iniziativa del Freeskipass, da realizzarsi in accordo con i gestori degli impianti, servirà a favorire l’avvicinamento agli sport invernali da parte di tanti giovani e fidelizzare i lombardi all’utilizzo degli impianti della Lombardia e della provincia di Lecco”