Sindacato di polizia Siulp: necessari più uomini e nuovi strumenti

Riconfermato il Segretario Generale Provinciale Mario Scinetti.

Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp), segreteria provinciale di Lecco, rende note le risultanze del congresso provinciale.

L’Ottavo Congresso Provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia che si è svolto, venerdì 16 marzo, presso la sala conferenze “l’Altro Griso” di Malgrate, sul tema “Il Valore della Sicurezza – Al Servizio delle Istituzioni Democratiche e dei Cittadini – Dal Movimento Al Rinnovamento, ha proceduto al rinnovo degli organismi statutari eleggendo il nuovo direttivo provinciale che all’unanimità ha riconfermato alla sua guida il Segretario Generale Provinciale Mario Scinetti. I lavori congressuali, del primo e storico sindacato di Polizia in Provincia, si sono svolti alla presenza del Segretario Nazionale Alessandro Pisaniello e del Segretario Generale Lombardia Alessandro Stefanì e Segretario Regionale Antonio Verbicaro.

Il congresso ha rappresentato un momento di analisi di temi legati alla sicurezza locale, a tutela sia dei cittadini che degli stessi operatori di Polizia.

L'insufficienza del personale destinato al controllo del territorio, spesso distolto dai loro compiti principali; la necessità di adottare strumenti di inibizione, a tutela dei poliziotti, quali il taser al posto dell’insoddisfacente efficacia dello spray al capsicum, con soggetti in stato psicofisico alterato e la bodycam; La necessità di garantire un vero turnover per colmare le mancanze di organico, dovute anche a recenti e imminenti pensionamenti, la necessità di recuperare le risorse umane e strumentali, perse per i continui tagli degli ultimi decenni.

Rilanciare il modello sicurezza indicato dalla legge 121/1981, che secondo noi rimane valido, attuale ed in assoluta armonia con i principi di una polizia democratica, civile ed europea, è forse il primo passo per riavviare una buona politica di controllo del territorio e mettere in sicurezza la nostra città, che appare sempre più devastata dalla presenza di una microcriminalità e da un certo degrado sociale dettato dall’impoverimento. La necessità di prevedere una revisione del sistema giudiziario che garantisca la certezza della pena – chi sbaglia deve pagare – evitando frustrazioni degli operatori della Polizia di assicurare alla giustizia chi commette reati, Il SIULP è il sindacato dei lavoratori di polizia che da sempre è schierato al fianco dei colleghi e dei cittadini.