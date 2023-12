Sicurezza lavoro. Zamperini (FdI) ottimo progetto di Ats Brianza

Al via il progetto LISL (Laboratorio Interattivo sulla Sicurezza sul Lavoro) promosso da ATS Brianza.

Uno spazio fisico innovativo ed interattivo di formazione ed informazione per favorire l’acquisizione di conoscenze e skills utili allo sviluppo di una corretta percezione dei rischi negli ambienti di lavoro. Ideato per gli studenti delle scuole Secondarie di Secondo grado tecniche e professionali, il progetto si pone l’obiettivo di usare metodologie e strumenti innovativi come reale e serio strumento di sensibilizzazione e prevenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il laboratorio verrà realizzato utilizzando gli spazi dell’Ufficio Territoriale Regionale Brianza di Lecco.

Sull’argomento si è espresso il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, membro della Commissione d'inchiesta Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia.

«Questa è un’importante iniziativa di ATS Brianza ed è stata finanziata da Regione Lombardia attraverso la ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza. 13.6 milioni di euro ripartiti alle varie ATS lombarde proporzionalmente al numero di aziende site nel territorio di competenza, ovvero al numero di Posizioni assicurative territoriali (PAT) di INAIL. Nel caso di ATS Brianza, che conta 55.391 aziende, ha ricevuto il 12% di questi fondi, corrispondente a 1.632.442,00 euro. Di questi, ben 238.302,80 euro, sono stati investiti per il progetto LISL.» Ha commentato il Consigliere Regionale lecchese.

«Parlare di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro già a partire dalle scuole secondarie di secondo grado è fondamentale, soprattutto visti i dati relativi agli infortuni sul lavoro mortali, che dall’inizio dell’anno toccano quota 52 nella nostra Regione, di cui 2 in Provincia di Lecco, con l’ultimo incidente registrato solo due giorni fa a Milano che è costato la vita ad un giovane operaio di meno di 30 anni. Nel 2022 i morti sul lavoro in Lombardia sono stati 60 di cui 2 in Provincia di Lecco, mentre nel 2021 sono stati 46 di cui 2 nella nostra Provincia.» Ha poi concluso il Consigliere di Fdi Giacomo Zamperini.

«Ad oggi ATS svolge già un ottimo lavoro andando nelle scuole e svolgendo lezioni frontali con gli studenti. Questo progetto cambia le prospettive della prevenzione, e si presenta come innovativo essendo interattivo ed esperienziale. La speranza è che nei giovani si inneschi un meccanismo virtuoso portando su un terreno pratico informazioni che altrimenti rimarrebbero solo teoriche e per questo meno interessanti. La visita al laboratorio verrà proposta a tutti gli istituti scolastici in particolare agli istituti tecnici e professionali che avranno la possibilità di confrontarsi con il personale ATS che si occupa di sicurezza del lavoro.»