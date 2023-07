Servizio Civile Digitale: 2 posizioni aperte al Comune di Lecco

Saranno impiegati presso lo sportello digitale, per la formazione degli over 60 e nella comunicazione

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato un nuovo bando di Servizio Civile Digitale. 2 risorse saranno impiegate al Comune di Lecco per il progetto "Cittadini connessi nei Comuni della Lombardia" per un periodo della durata di 12 mesi, per il quale sarà riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 507,30 e un attestato di fine servizio.

I candidati selezionati verranno impiegati nell'ambito dello sportello digitale (accoglienza e primo orientamento dei cittadini che accedono ai servizi online, informazione, orientamento e supporto), della formazione dei cittadini over 60 e della gestione della comunicazione e della promozione dei servizi (predisposizione contenuti, aggiornamento sito e social, realizzazione materiali informativi).

Così l'assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: "L'esperienza del Servizio Civile Digitale rappresenta un percorso formativo pratico sul campo, in un ambiente particolarmente stimolante come quello del Comune capoluogo.

In questi anni Lecco ha visto una notevole accelerata sul fronte della digitalizzazione e della comunicazione, così come dei servizi al cittadino. I ragazzi e le ragazze coinvolte potranno quindi mettersi in gioco in un ambiente dinamico, rispettando i tempi dei percorsi formativi che spesso stanno portando avanti.

Il Servizio Civile rappresenta l'occasione per un'esperienza concreta che ormai non può più mancare in un progetto di crescita, andando a integrare le competenze teoriche e permettendo ai giovani di sperimentare le dinamiche relazionali ed emotive di un contesto lavorativo, diverse da quelle che caratterizzano lo studio, le lezioni, le interrogazioni o gli esami all'università. E credo che poterlo farlo su progetti che riguardano la propria città e il proprio territorio dia ancora più soddisfazione!"

È possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it) entro e non oltre le ore 14 di giovedì 28 settembre 2023.