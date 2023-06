Scienza e spiritualità a Roma con il professor Faggin

Il fisico Federico Faggin, sarà a Roma, sabato 24 Giugno, presso il centro Fraterna Domus per una Lectio Magistralis sul tema scienza e spiritualità

Il prof. Federico Faggin fisico e imprenditore italiano, nasce a Vicenza nel 1941 è stato capo progetto e curatore del design del primo microprocessore al mondo. Dal 1968 vive in America e da allora è stato l’ideatore di molte tecnologie essenziali per la digitalizzazione dell’informazione.

Il professore sarà in Italia per tenere una Lectio Magistralis sul tema della spiritualità che si intreccia con la scienza e con il futuro dell’innovazione. L’incontro avrà luogo presso il centro Fraterna Domus, in via Sacrofanese 215 a Sacrofano in provincia di Roma, sabato 24 Giugno, alle ore 21.00.

Un’occasione per ascoltare dall’inventore dei microchip quanto sia indissolubile il legame tra spiritualità e scienza.

Il professore Faggin è l’ inventore dell’unico microprocessore attraverso il quale nessun strumento tecnologico a noi conosciuto come personal computer e cellulari sarebbero potuti esistere.

Sabato 24 Giugno, afronterà un tema assai delicato e importante per l’epoca che stiamo vivendo nella quale si parla di Intelligenza Artificiale, scienza, medicina e tecnologia.

Una serata rivolta non solo a chi svolge attività in campo scientifico ma a tutti coloro che sono interessati a questo tema che è sempre più presente nella nostra vita.

Il professore Faggin nel suo ultimo libro “Irriducibile” edito da Mondadori spiega l’impossibilità per la tecnologia replicare un essere umano in quanto ognuno di noi rappresenta una singolarità non riproducibile.