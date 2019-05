Scherma Lecco in Coppa Italia e al Memorial Molinari di Valle Lomellina

Un intenso fine settimana di gare per gli atleti del Circolo della Scherma

Ancora un fine settimana di gare per gli atleti del Circolo della Scherma Lecco impegnati tra Valle Lomellina ed Ancona.Sabato, a Valle Lomellina (Pv) si è tenuto il trofeo Memorial Molinari riservato a squadre di coppia a cui hanno partecipato i nostri Marco Casini e Gabriele Gilardi.

Dopo un girone con una vittoria contro la coppia Enzo-Malicarne (Milano Forza e Coraggio) battuti col punteggio di 20 a 12 ed una sconfitta contro la coppia Pasqua-Mandarini (Asti Csa) risultano 8 in classifica parziale. Perdono purtroppo la prima diretta contro la coppia Vogliolo-Maroni (Asti Virtus) per un solo punto: 19 a 20. Marco e Gabriele risulteranno alla fine noni in classifica.

Sabato e domanica ad Ancona si è disputata la fase finale della Coppa Italia a cui il Circolo ha partecipato con quattro atleti: Mattia Magni per la spada maschile, Francesca Mapelli ed Eleonora Currò per la sciabola femminile e Marco la Barbera per la sciabola maschile.

Sabato, nella spada maschile, buona prestazione di Mattia che finisce 32esimo in una competizione che quest'anno ha fatto segnare 381 presenze da tutta Italia. Dopo un girone con qualche incertezza, superato con 3 vittorie e 3 sconfitte, Mattia vince la diretta dei 256 contro Macchion (Castelfranco Veneto) per 15 a 10, successivamente vince contro Timo (Mi Mangiarotti) nei 128 col punteggio di 15 a 11 e contro Vallosio (Roma) nel tabellone dei 64 per 15 a 13. Purtroppo Mattia perde nei 32 contro Gambella (Genova) col punteggio di 11 a 15 e così non riesce ad accedere al tabellone dei 16 che gli sarebbe valso il passaggio alle finali nazionali categoria Assoluti di Palermo del prossimo giugno.

Sempre sabato è stata la volta delle nostre sciabolatrici: Francesca ed Eleonora purtroppo non riescono ad accedere alla fase ad eliminazione diretta disputando entrambe un girone con nessuna vittoria al loro attivo. Termineranno la gara rispettivamente 57esima e 58esima.

Oggi, domenica, sempre da Ancona, è stata la volta della sciabola maschile ed il nostro Marco termina la gara 19esimo mancando di un soffio il passaggio alle finali palermitane. Dopo un girone con 5 vittorie e una sola sconfitta al suo attivo conquista di diritto il salto del primo scontro diretto. Nel tabellone dei 64 batte Goti (Prato) col punteggio di 15 a 13 ma purtroppo viene battuto in quello dei 32 da Sciciolo (Bologna Virtus) col punteggio di 6 a 15.