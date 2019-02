Scherma Lecco: Carmina argento a Roma nel circuito master

Nel fine settimana esordio per le U14 di spada nella gara a squadre di Bolzano

Anche questo fine settimana il Circolo della Scherma di Lecco è stato impegnato su due fronti diversi: a Roma per la quarta prova del Circuito Italiano Master e a Bolzano per la gara a squadre di spada femminile riservata alla categoria Under 14.

A Roma Riccardo Carmina conquista un'altro podio. Il nostro sciabolatore categoria Master +70 si guadagna l'argento dopo essere stato sconfitto in finale dal solito livornese Filippi per 7 a 10. Riccardo ha superato agevolmente il girone con 4 vittorie e una sola sconfitta al suo attivo saltando così il primo scontro diretto. Successivamente in semifinale ha battuto, con un po' di fatica, Anastasov per 10 a 8.

Contemporaneamente si è tenuta a Bolzano la gara a squadre di spada femminile per la categoria Under 14 dove il circolo era presente con le sue giovani atlete Marialuisa Bicchieri, Alice Agostani e Matilde Brambilla. Purtroppo le nostre ragazze inanellano 3 sconfitte al girone: 45-22 contro Castelfranco Veneto, 45-15 contro Verona Bentegodi e 45-10 contro Torino Isef. Nel tabellone dei 64 perdono contro Pro Vercelli 45-12. Alla fine della gara saranno 35esime. Esperienza comunque formante per loro all'esordio in una competizione di questo tipo.