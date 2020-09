Santa Maria d’Orsoleo, Potenza: un convento multimediale

Nel cuore della Basilicata, non lontano dal borgo di Sant’Arcangelo, un antico convento francescano ha trovato una nuova vita grazie a un coraggioso e sorprendente percorso museale multimediale.

Girando per l'Italia capita talvolta di imbattersi in luoghi bellissimi e sorprendenti come un antico convento francescano della Basilicata diventato un museo di avanguardia nella comunicazione della storia e dell'arte sacra. Per saperne di più...https://citypilgrimblog.wordpress.com/2020/09/08/santa-maria-dorsoleo-potenza-un-convento-scenografico-santa-maria-dorsoleo-potenza-a-surprising-franciscan-convent/