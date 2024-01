Sanità Lecco raggiungere gli obiettivi prefissati

Zamperini (FdI): "Delineati traguardi e obiettivi, ora è fondamentale trasformarli in azioni concrete".

Si è tenuto questa mattina, mercoledì 31 Gennaio, un momento di confronto con gli stakeholders del territorio di ATS Brianza alla presenza dell'Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, del Direttore Generale Welfare, Dott. Giovanni Pavesi, insieme ai Direttori Generali dI ASST di Lecco, ATS della Brianza, ASST Vimercate e Fondazione San Gerardo di Monza.

Presente all’incontro anche il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini che ha così commentato.

«Il momento di lavoro di oggi è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione attuale e progettare il futuro sociosanitario del nostro territorio, insieme al nuovo Direttore Generale, Dott. Marco Trivelli, e con il Direttore Generale ATS Brianza, Dott. Michele Brait che hanno delineato gli obiettivi ed i traguardi da raggiungere per il prossimo triennio.» Ha commentato Zamperini.

«Come ha giustamente sottolineato il DG Trivelli, dobbiamo e vogliamo contribuire a costruire progressivamente legami sempre più stretti e proficui tra i soggetti della nostra comunità, così da creare un tessuto di cura e di assistenza nelle cui maglie nessun cittadino si perda, generando un contesto di vita sociale che sia attrattivo, invertendo così anche il trend di invecchiamento e contrastando il fenomeno della denatalità. L’obbiettivo deve essere quello di mettere in rete le competenze e le progettualità sviluppate dai professionisti di ASST Lecco, inserendole organicamente nei grandi traguardi regionali, affinché siano valorizzati gli operatori e realizzati gli obbiettivi.

La Provincia di Lecco ha le potenzialità per offrire un servizio sociosanitario di eccellenza, specialmente promuovendo le cure domiciliari e la medicina di prossimità, che però deve migliorare nelle criticità di cui tutti siamo consapevoli, a partire dalla carenza di personale.

Ora è fondamentale mettersi al lavoro per rendere accessibili le prestazioni specialistiche in tempi dignitosi e ridurre i tempi di attesa, così che il nostro territorio possa essere attrattivo, sia per i professionisti, che per i cittadini. Tante buone idee che dobbiamo trasformare in azioni concrete, nel minor tempo possibile.» Ha concluso il Consigliere Regionale.