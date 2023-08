Sanità, concorso da 416 posti in Lombardia per corso triennale medicina generale

In Lombardia sono disponibili, per il triennio 2023-2026, 416 posti, di cui 137 finanziati dal PNRR e 279 finanziati dalle risorse vincolate del FSN, per i laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti previsti dal bando.