Salvo il Falco Pellegrino Giulia che nidifica a Palazzo Pirelli

Il salvataggio ha permesso di monitorare la salute del falco e, una volta appurato che Giulia non aveva riportato alcun problema fisico, in accordo con il tecnico faunistico di Regione Lombardia, si è provveduto alla sua liberazione per poterle consentire di tornare a occuparsi, con il compagno Giò, dei suoi quattro pulli, che proprio nei prossimi giorni riceveranno un nome, scelto dai lombardi con un sondaggio, tra una rosa ispirata ai Promessi sposi.

Disavventura a lieto fine per Giulia, il falco pellegrino che, da 9 anni, ogni primavera nidifica in vetta a Palazzo Pirelli con il compagno Giò. Il rapace è infatti rimasto intrappolato in una rete protettiva della torre Galfa, edificio tra via Galvani e Fara.

"Una disavventura a lieto fine per quello che è ormai uno dei simboli di Regione Lombardia - ha commentato l'assessore regionale ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi - grazie all'intervento di un soccorritore dell'Enpa di Milano che ne ha consentito la liberazione e il ritorno al volo".

Il salvataggio ha permesso di monitorare la salute del falco e, una volta appurato che Giulia non aveva riportato alcun problema fisico, in accordo con il tecnico faunistico di Regione Lombardia, si è provveduto alla sua liberazione per poterle consentire di tornare a occuparsi, con il compagno Giò, dei suoi quattro pulli, che proprio nei prossimi giorni riceveranno un nome, scelto dai lombardi con un sondaggio, tra una rosa ispirata ai Promessi sposi.

"Voglio personalmente ringraziare tutti quanti si sono adoperati per la 'nostra' Giulia - ha concluso l'assessore Beduschi - per l'attenzione dimostrata e per le competenze messe in campo che hanno permesso che una disavventura che ha coinvolto quella che ormai è uno dei simboli della Lombardia si risolvesse con un lieto fine".