Salone del Mobile nel 2021 in presenza

Importante per rinascita settore. Strategico per la Lombardia

"Una buona notizia. L'organizzazione del Salone del Mobile in presenza per il mese di settembre 2021 dimostra la volontà di far ripartire con vigore un settore nevralgico per l'economia della Lombardia e dell'Italia. Quell'Italia che non si arrende alle difficoltà ma vuole tornare a mostrare al mondo l'immagine migliore di sé".

Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, commenta la notizia che il prossimo Salone del Mobile si terrà nel quartiere fieristico di Rho-Pero dal 5 al 10 Settembre 2021.

"Il design - aggiunge Lara Magoni - è da sempre un tratto distintivo del Made in Italy in tutto il mondo. La fantasia, il gusto dell'arte e del 'saper fare' tipico dei nostri designer, permette di valorizzare un settore nel quale la Lombardia da sempre eccelle. Dopo mesi difficili, con centinaia di imprese e famiglie segnate dalla crisi e dalla pandemia, la notizia dell'organizzazione del Salone del Mobile rappresenta un vero e proprio uno spiraglio di luce. Solo con l'impegno di tutti, dalle istituzioni al mondo imprenditoriale sino alle associazioni di categoria, potremo tornare alla normalità e vivere un nuovo rinascimento economico"