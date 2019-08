Sagra delle sagre dedicata a Gimondi

Dopo 7 giorni e 4 ore sono stati esauriti i 25.000 biglietti della sottoscrizione a premi organizzata dalla Parrocchia di Introbio per raccogliere fondi che saranno destinati a contribuire alle spese sostenute per la ristrutturazione del complesso Rifugio-Santuario Madonna della Neve in Val Biandino.