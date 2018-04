Sabato 7 aprile su Rai3 Alberto Angela dedica una puntata I Promessi Sposi

In onda le riprese effettuate al Castello dell'Innominato, al museo della seta Abegg e ai Piani d'Erna.

Un viaggio all'interno del romanzo de I Promessi Sposi come affresco del Seicento. Sarà questo il tema della prossima puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta”, il programma condotto da Alberto Angela che andrà in onda sabato 7 aprile, alle 21.25, su Rai3. Mancano dunque ormai pochi giorni alla messa in onda delle immagini riprese nelle scorse settimane, in diversi luoghi del nostro territorio, dalle troupe della televisione di Stato.

A spiegare sui social network il taglio della puntata è proprio il conduttore Albeto Angela: «Sarà un appassionante “Viaggio nel mondo dei Promessi Sposi”. Un romanzo, quello di Alessandro Manzoni, che tutti abbiamo letto a scuola, forse non amandolo fino in fondo. Umberto Eco consigliava di leggerlo di nascosto, sotto il banco, come se fosse un libro proibito. È quello che in un certo senso faremo nel corso della puntata, evitando cioè una lettura scolastica, usandolo come affresco di una intera epoca: il Seicento».

Grazie alle indelebili pagine scritte da Alessandro Manzoni, Alberto Angela ci condurrà in un viaggio nella Lombardia di quattro secoli fa, ricostruendo il modo di vivere e le condizioni dell'epoca. Le immagini relative al museo della seta di Abegg Garlate sono state registrate nella giornata del 28 febbraio, mentre il 14 marzo l'apprezzatissimo conduttore di Ulisse è salito prima al Castello dell'Innominato e poi ai Piani d'Erna. In entrambi i casi massimo riservo per non svelare quanto sarà possibile vedere sabato sera.