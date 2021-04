Ruolo della famiglia e nuovo PEI: manifesto del CIIS

È di questi giorni una iniziativa promossa dal CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno) in merito alla proposta del nuovo modello di PEI (Piano educativo individualizzato), che …

È di questi giorni una iniziativa promossa dal CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno) in merito alla proposta del nuovo modello di PEI (Piano educativo individualizzato), che, nell’intenzione dei proponenti, andrà a modificare l'impianto inclusivo del documento.

Come associazione “Un Villaggio per educare APS”, da anni impegnati nella diffusione di una cultura tesa all’inclusione e attenta al mondo della disabilità, sottoscriviamo e intendiamo promuovere l’iniziativa sul territorio, invitando genitori, docenti ed associazioni a sostenere e a far propria l’iniziativa” afferma il Presidente Gualtiero Raimondi Cominesi.

“Cambierà il ruolo della famiglia: non più "componente alla pari", ma componente in forza minoritaria, cambierà la progettazione annuale, più orientata alle autonomie e meno attenta agli apprendimenti formali (propri dell'istruzione), cambierà l'orario di frequenza (sarà possibile ricorrere alla riduzione dell'orario scolastico e sarà introdotto l'esonero dall'insegnamento di alcune discipline nella scuola di secondo grado) e cambieranno molte altre cose..., ma soprattutto subirà un'inversione preoccupante quel processo di integrazione scolastica che, pur con tutti i suoi limiti, ha segnato la storia della scuola italiana degli ultimi 30 anni.”

“Che cosa possiamo fare? Innanzitutto possiamo esprimere il nostro dissenso e chiedere che si prosegua con l'impostazione inclusiva a tutti nota, introducendo cambiamenti significativi, sicuramente, in tema di: riduzione del numero di alunni per classe, di formazione obbligatoria di tutto il personale docente sui temi dell'inclusione scolastica (pedagogia e didattica speciale), di formazione obbligatoria del personale dirigente scolastico sui tempi dell'inclusione scolastica, di partecipazione attiva delle famiglie al processo inclusivo, di adozione organizzativa dell'incarico misto o cattedra mista nelle scuole di ogni ordine e grado.

In secondo luogo possiamo, come singoli o come appartenenti a un gruppo o a una pagina Facebook o come associazioni, sottoscrivere il manifesto allegato, inviando una mail a: peicondiviso@gmail.com.”

Il documento è riportato per esteso nella galleria fotografica.