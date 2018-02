Romani benedice il ritorno di Piazza e Nava in Forza Italia

Il capogruppo al Senato: c'è un tormentato passato, un presente irrisolto, ma la presenza mia e di Galliani ha un significato politico.

«C'è un tormentato passato, un presente irrisolto, ma la mia partecipazione e quella di Adriano Galliani a questa serata ha un significato politico: condividiamo la candidatura di Mauro, la partecipazione di Daniele e dunque il loro ritorno in Forza Italia»: così il senatore Paolo Romani, capogruppo a Palazzo Madama di Forza Italia e uno degli esponenti di spicco del partito di Silvio Berlusconi, benedice il rientro di Mauro Piazza e Daniele Nava.

Romani, presente alla serata di presentazione della candidatura di Piazza per le regionali, ha voluto fare un forte richiamo alla coesione: «io sono nel partito da 24 anni e ho sempre lavorato per l'unità. Ho sofferto le scissioni di Alfano, Fitto e Verdini. Nel caso di Mauro e Daniele è successo qualcosa di diverso, con un livello di incompatibilità. Oggi come centrodestra siamo al 38%, vicini a quel 41% che ci permetterà di vincere: era dunque fondamentale che Daniele e Mauro tornassero nella casa che gli è appartenuta. Tornando con noi hanno lavorato per questa unità costringendo chi voleva dividere a dover raccogliere le firme per le regionali».

Riferimento a Parisi a parte, Romani ha voluto tributare anche un riconoscimenti a Daniele Nava rimasto escluso dalla corsa al Parlamento: «Daniele aveva anche immaginato una candidatura per se stesso, legittimo quando si ritiene di avere consenso forte sul territorio, l'appoggio di tanti sindaci e avendo ricoperto ruoli importanti. Non è stato possibile, sul tavolo avevamo 1500-2000 candidature tutte importanti, ma ho apprezzato che Daniele non si sia lamentato, come invece hanno fatto molti altri, ma che abbia invece ringraziato per l'attenzione che ho avuto per la sua candidatura. Si è signori anche nella vita».

Ad appoggiare la candidatura regionale di Mauro Piazza anche l'assessore regionale uscente Alessandro Sorte, oggi candidato al Parlamento in un collegio bergamasco: «Il ritorno di Piazza e Nava, due amministratori competenti, è il segno che Forza Italia ha voglia di tornare a fare politica nei territori, di essere a contatto con le persone, tornare a essere la forza trinante del centrodestra».