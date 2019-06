Risparmi del Consiglio regionale destinati a corpi bandistici e protezione anziani

Il Parlamentino lombardo dirotta 440 mila € a due voci di interesse collettivo. Grazie al contenimento delle proprie spese e a un avanzo di oltre 10 milioni di € nella gestione 2018

Proseguendo in un percorso virtuoso di spese oculate e sempre più contenute e avendo abbassato il costo della politica a carico dei cittadini da 2,48 € per abitante a 2,38 €, il Pirellone ha misurato l’avanzo di amministrazione 2018 in 10.378.211 € di cui 440.822 € di fondi liberi da restituire al bilancio regionale. Si tratta di un tesoretto modesto che però ha trovato subito una sua destinazione lodevole.

Considerata la vera emergenza riguardante le truffe alle persone deboli e in special modo agli anziani (tra gli ultimi fatti di cronaca quelli di Cesano Maderno e Cogliate del 20 giugno scorso, in cui truffatori travestiti da tecnico dell’acqua e da vigile urbano hanno raggirato due donne di 74 e 88 anni, rubando loro valori e gioielli), il Consiglio ha deciso di destinare 200 mila € per spot televisivi sulle reti locali per sensibilizzare gli anziani sul tema e renderli più prudenti nelle situazioni di rischio.

I rimanenti 240 mila € del “tesoretto” sono stati invece dirottati verso un’area didattico-musicale: sostegno a corpi bandistici, cori e musica popolare. Si è preso atto che in Lombardia operano oltre 300 bande musicali e oltre 370 cori, ma che in alcune parti di territorio non operano scuole di musica e spesso mancano mezzi economici per creare gruppi bandistici. Il sussidio regionale dovrebbe aiutare nell’acquisto di strumenti musicali, divise, partiture, allestimenti e altro, considerato che la musica è anche una sana forma di aggregazione giovanile.