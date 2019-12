Riparte il progetto POLIS la città sostenibile

Torna al campus il percorso universitario a misura di bambino

Dopo il successo della prima edizione, torna POLIS - la città sostenibile, il mini corso di laurea a misura di bambino! Quest’anno il progetto, che ha ricevuto un contributo da parte di Rotary Club Lecco, coinvolge due scuole primarie della città: la “De Amicis” dell’Istituto Comprensivo Lecco 1 e la “A. Diaz” dell’Istituto Comprensivo Lecco 2, per un totale di 90 alunni delle classi quinte. POLIS è un’iniziativa di divulgazione della cultura tecnico-scientifica che vuole avvicinare i bambini al mondo della scienza e della tecnologia, accrescere in loro un senso di “cittadinanza responsabile” e stimolare lo sviluppo di competenze comunicative nel rapporto con gli adulti.

Il minicorso di laurea ripercorre le tappe di un normale corso di studi: l’iscrizione, le lezioni, i laboratori, la tesi…fino ad arrivare alla cerimonia di laurea. Il tema è quello della città sostenibile declinato in quattro argomenti: ambiente, energia, mobilità e persona. A questi argomenti verranno dedicati 6 laboratori tenuti da esperti e da docenti del Politecnico. I laboratori, che si svolgeranno tra gennaio e maggio 2020, saranno molto interattivi e vedranno coinvolti i bambini in diverse attività di gruppo, dalla progettazione e costruzione di oggetti al riciclo di materiali di scarto.

Ma per frequentare l’università cosa occorre fare prima di tutto? Immatricolarsi e pagare le tasse universitarie! Proprio in questi giorni le aspiranti matricole sono state al campus accompagnate dai loro insegnanti. I partecipanti, muniti dei loro “POLISoldi” si sono recati in segreteria studenti dove, guidati dal personale amministrativo del Polo di Lecco, hanno sbrigato le pratiche necessarie per l’iscrizione ai corsi ricevendo in cambio il libretto universitario dove verranno registrate le frequenze a ciascun laboratorio. In occasione delle giornate dedicate all’immatricolazione il Prorettore del Polo, Manuela Grecchi, ha accolto i bambini presentando loro il campus e le sue attività. Dopo la presentazione del Prorettore, seguita con attenzione e interesse, i giovanissimi allievi hanno avuto l’opportunità di visitare due laboratori di Ricerca: il laboratorio di realtà virtuale e aumentata del prof. Mario Covarrubias e il laboratorio di robotica delle costruzioni INDEXLAB coordinato dall’ing. Pierpaolo Ruttico. Qui sono stati coinvolti in alcuni giochi divertenti: indossando un visore di realtà virtuale si sono trovati magicamente a bordo di un carrello in corsa su e giù per salite e discese o, ancora, divisi in squadre, hanno potuto sfidare sul tempo un robottino che proprio sotto i loro occhi disegnava uno "space invader".

I bambini hanno mostrato davvero un grande entusiasmo e non vedono l’ora di cominciare il loro “corso di laurea”. I laboratori inizieranno a gennaio e manterranno la struttura adottata lo scorso anno. Ogni incontro si aprirà con l’intervento del Sig. Perché, una figura che saprà rispondere a tutte le domande dei bambini e che, ai loro occhi, rappresenterà la magia della conoscenza scientifica. Conclusa l’introduzione del Sig. Perché si entrerà nel vivo delle attività e i bambini avranno la possibilità di conoscere e imparare nuove cose, di confrontarsi tra loro e con gli adulti, di sperimentare attività extrascolastiche sicuramente utili a fare emergere attitudini che magari non emergono nel corso delle quotidiane lezioni svolte in classe.

Ecco l’elenco dei laboratori di POLIS - la città sostenibile:

• IO con, IO senza. Le fortune che non so di avere - Laboratorio su mobilità e barriere architettoniche a cura di Associazione “TRAMM” di Garlate

• Architettura che non inquina - Laboratorio sull’efficienza energetica degli edifici a cura di Gabriele Masera del Polo territoriale di Lecco

• MOST&CO - Mobilità SosTenibile e COnsapevole - Laboratorio sulla mobilità sostenibile a cura di Giovanna Marchionni del Laboratorio Mobilità e Trasporti del Polo territoriale di Lecco

• Laboratorio pratico del riciclo - a cura di SILEA S.p.A. e grazie alla collaborazione di Rotary Club Lecco

• La forza del vento - Laboratorio sulle funzioni del vento a cura di Paolo Schito del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano