Riparte “Album – Brianza paesaggio aperto”

Il 2024 si apre con un nuovo mese di eventi

Percorsi guidati con laboratori fotografici, narrazioni intorno ai libri, conferenze di storia dell’arte, laboratori creativi, musica e spettacoli. Si apre un nuovo mese di appuntamenti con Album – Brianza paesaggio aperto, il progetto che unisce la promozione del paesaggio e delle bellezze storico-artistiche della Brianza lecchese all’organizzazione di eventi culturali.

Un’iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi (capofila istituzionale) e dall’associazione BRIG – cultura e territorio (direzione artistica), finanziata da Lario Reti Holding in partnership con Fondazione Comunitaria del Lecchese nell'ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico” e che, dopo tre anni fitti di eventi, dal 24 febbraio al 24 marzo 2024 torna a proporre un articolato cartellone.

Una nuova stagione, quindi, per il progetto che punta a valorizzare il territorio della Brianza dall’Adda alle prime colline del Casatese e che lo fa, questo l’elemento innovativo, partendo dall'opera artistica di Alessandro Greppi, nobile ottocentesco, camminatore e fine osservatore del paesaggio. Membro della numerosa famiglia che ha costruito, all’inizio del XIX secolo, l’omonima Villa di Monticello Brianza oggi sede del Consorzio, Alessandro è, ancora una volta, prezioso filo conduttore per un progetto culturale nato con l’obiettivo di riscoprire la Brianza collinare, aprirne i luoghi di fascino e farli vivere con eventi culturali pensati ad hoc, dagli itinerari guidati agli incontri letterari.

E a inaugurare il calendario è proprio un primo percorso con laboratorio fotografico, in programma per sabato 24 febbraio alle 9 (ritrovo in Piazzale Leonardo da Vinci. Durata 3 ore circa. Sono consigliate scarpe comode e borraccia con acqua) e dal titolo “Adda, tra verde e azzurro. Da Imbersago a Brivio”. Un itinerario guidato storico-artistico e paesaggistico con laboratorio fotografico itinerante a cura di BRIG e della fotografa Matilde Castagna, per imparare a “guardare” il paesaggio e a fermarlo con uno scatto. Un’apertura e una chiusura di programma per i percorsi con laboratorio fotografico: fissato per il 24 marzo alle 9, infatti, anche il secondo appuntamento della stagione, dal titolo “Casatenovo, tra arte e paesaggio. Da Santa Giustina ai boschi della Valle del Pegorino” (ritrovo alla chiesa di S. Giustina. Durata 3 ore circa. Sono consigliate scarpe comode e borraccia con acqua).

Come anticipato, questo mese ha in serbo anche nuove narrazioni intorno ai libri a cura di Ivano Gobbato. Due, nello specifico, gli appuntamenti: domenica 25 febbraio alle 16 (sala consiliare di Robbiate) si parla dell’Odissea con la narrazione dal titolo “Itaca t’ha donato il bel viaggio”, mentre il 10 marzo alle 16 a Missaglia (sala civica Teodolinda) tocca a “Le città invisibili” di Italo Calvino con l’evento dal titolo “È per smaltire un carico di nostalgia che sei andato tanto lontano!”. Due incontri che hanno in comune il viaggio attraverso paesaggi diversi, con opere letterarie che insegnano a vivere e a guardare con maggior consapevolezza anche i luoghi in cui viviamo.

“Primavera in musica” con il Guitar Landscape Ensemble della Scuola di Musica Antonio Guarnieri, invece, domenica 3 marzo alle 16 nell’Antico Granaio di Villa Greppi (Monticello Brianza): un concerto poliedrico per cogliere tutte le sfumature di uno strumento versatile come la chitarra, dalla musica barocca con le canzoni di John Dowland fino a quella di inizio Novecento.

Per gli amanti dell’arte, tornano anche le conferenze divulgative a cura della storica dell’arte Manuela Beretta di BRIG, che questa volta si concentra sulla figura di Leonardo e il suo rapporto con la natura, proponendo due appuntamenti: sabato 9 marzo alle 16 a Paderno d’Adda (Cascina Maria) si approfondisce “Leonardo e la natura: favole, proverbi, scritti teorici e disegni”, mentre domenica 24 marzo alle 16 a Bulciago (sala conferenze S. Pertini) sarà la volta di “Leonardo e la natura: la pittura. Dalla Vergine delle rocce alla Sala delle assi”.

Due anche i laboratori creativi per adulti in programma in questo mese, entrambi nella splendida cornice di Villa Greppi e preceduti da una breve visita guidata alle parti esterne del complesso nobiliare: sabato 16 marzo alle 14.30 si disegna dal vero, mentre sabato 2 marzo alle 14.30 si sperimenta la tecnica dell’acquerello dal vero (il materiale è sempre incluso), sempre ispirati da Alessandro Greppi e accompagnati dall’artista Lucia Colombo.

Infine, spazio al teatro: tre diversi interventi teatrali legati alla poesia, ideati e realizzati dall’associazione Piccoli Idilli, da sempre partner del progetto. Innanzitutto, sabato 16 e domenica 17 alle 15 (nella biblioteca di Osnago) la lettura animata per ragazzi 9-14 anni “Ci vuole un fiore”, racconti e poesie dedicate alla natura delle poetesse per l’infanzia Vivian

Lamarque e Giusi Quarenghi. Una due giorni – un unico modulo diviso in due momenti – in cui si utilizzeranno le tecniche teatrali per permettere ai partecipanti di creare uno script originale, nato dall’incontro tra sé e la parola dell’autore.

In programma per sabato 16 marzo alle 21 a Villa Mariani di Casatenovo, invece, la produzione Eccentrici Dadarò in collaborazione con Piccoli Idilli (e il Contributo di Regione

Lombardia Progetto NEXT 2012) “Senza filtro. Uno spettacolo per Alda Merini”, omaggio all’Alda. Con regia di Fabrizio Visconti, lo spettacolo porta in scena l’attrice Rossella Rapisarda, qui accompagnata dalle musiche dal vivo di Marco Pagani.

Si chiude con una performance teatral-musicale pensata in occasione della Giornata della Poesia, infine, mercoledì 20 marzo alle 21 nella Sala parrocchiale Giovanni Paolo II di Cremella. L’attore Filippo Ughi e il musicista Marco Pagani propongono “Equinox – Rifioriture”, selezione di autori e componimenti, da poeti conosciuti sui banchi di scuola a voci provenienti da altre latitudini, di ieri, oggi, o tremila anni fa.